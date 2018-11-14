Destici: Doğu Türkistan’a Perinçek zihniyetiyle bakılamaz!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, gündemdeki konuları değerlendirmek üzere Meclis’te basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına değinen Destici, “İsrail yine kan musluklarını açmış, Müslüman Filistinli kardeşlerimizi hedef tahtasına koymuştur. Namlularını yine üniversitelere, basın organlarına ve sivil yerleşim alanlarına çeviren, ateş toplarını yine Müslümanların üzerine atan İsrail’in yaptığı bir insanlık suçudur!” dedi.

Siyonist İsrail’in asıl hedefi Türkiye

Destici, Siyonist İsrail’in yaptığı saldırılarla bir soykırım gerçekleştirdiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Gazze’ye yapılan saldırılarda, 6 Filistinlinin şehit olduğunu biliyoruz. Büyük birlik partisi olarak, hemen her platformda dile getirdiğimiz “Doğu Akdeniz” konusu da İsrail’in bu zulmüyle doğrudan alakalıdır. Çünkü, İsrail’in Akdeniz’de hâkim olduğu bölgelerden çıkarılacak doğalgazın ticaretini aklınca güvene almak istemesi, daha doğrusu, “Doğu Akdeniz’deki hakimiyet kavgası” Filistin ve Gazze’den ayrı düşünülemez.”

İtidal çağrısını bırakın da İsrail’e dur deyin

İsrail’in Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır’la ilişkilerini bu artırmasının Türkiye’ye olumsuz mesajlar veren gelişmeler olduğunun altını çizen Destici, “Bize göre, “Akdeniz, Türkiye’siz düşünülemez” diyoruz. Çünkü; Siyonistlerin ve Batı’nın, asıl hedefinin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu çok iyi biliyoruz. Ve şunu da net bir şekilde söylemekte tereddüt etmiyoruz; Gazze’nin güvenliği, Türkiye’nin güvenliğidir.” Dün attığım twitte olduğu gibi, bugün bu çağrımı yineliyorum. Dünya artık üç maymunu oynamayı bıraksın! Gözünü, kulağını açsın! Zalimin zulmünü, ırkları, dinleri yok etmeye yönelik bu gaddar politikalara, insanlığımızdan utandıran bu vahşete dur desin! Dün, Birleşmiş Milletler (bm) Genel Sekreteri Antonio Guterres yazılı bir açıklama yapıp, İsrail ve Filistin’e Gazze’de maksimum itidal göstermeleri çağrısında bulundu. Sen mazlum Filistin halkına itidal çağrısında bulunacağına katil İsrail’e ‘dur’ de.” tepkisinde bulundu.

Doğu Türkistan’a Perinçek zihniyetiyle bakılamaz

İsrail’in Filistinlilere yaptığının bir benzerini Çin’in Doğu Türkistanlılara yaptığını ifade eden Destici, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kimi gizli kamplarda kimiyse dünyanın gözü önünde soykırım yapmaktan geri durmuyorlar. Dünya da seyirci kalmaya devam ediyor. Ölümlere, işkencelere, binlerce ve yüzbinlerce Müslümanın yok edilişine, ellerinde dolarlarını sayarak, viskilerini yudumlarken, göz ucuyla bakıp geçiyorlar. Çin yönetimi, 60’lı ve 70’li yıllarda Mao’nun kültür devrimi adı altında yaptığı kültürel asimilasyon planının benzerini, bugün doğu Türkistanlı kardeşlerimiz için uyguluyor. Dengeler uğruna Doğu Türkistan’da yaşanan bu zulme kulaklarımızı tıkamamız, acıdan kan ağlayan insanların vicdanlarını daha da sızlatıyor. Çin ve ABD rekabeti adı altında, Amerika’dan yana gibi görünmemek için susmak da bu işe çare değildir. Görüntüler, bilgiler elimizde ve çığlıklar kulaklarımızdayken, Perinçek zihniyetiyle bu olaya sırt çevirmemiz kabul edilemez. Şunu da düşünmemizde fayda var; Çin’in; ABD’nin uygulamalarına karşı, Doğu Türkistan politikalarını daha zalim ve daha baskıcı hale getirip cevap vermeyeceğinin garantisi nedir? Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi Çin’in zulmüne, ABD’nin sahte dostluğuna teslim etmemeliyiz.”

ABD ikiyüzlülük yapıyor

“ABD askerleri ile terör örgütü PKK’nın suriye kolu YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ABD Gaziler Günü’nde aynı sofrada kutlama yapmış.” diyen Destici, “ABD, terör desteğini, acaba daha ne kadar gözümüze sokmaya devam edecek. Ve çıkmış bir de arsızca 3 terörist için ödül koyduklarını söylüyor. Ama öbür taraftan YPG’yi terörist olarak kabul etmiyor. Yıllardır terörist olduğu apaçık ortada olan teröristlerin elebaşlarını yeni fark etmiş gibi, “ödül koyduk” diye övünüyor. ABD ne yapıyor? ABD, oyun oynuyor. ABD, ikiyüzlülük yapıyor. Sadece kendi menfaatlerini düşünüyor. Ne Türkiye ne de başka ülkeler umurunda değil. ABD sadece “mış gibi” yapıyor. Önemsiyor-muş, İlgileniyor-muş, Üzülüyor-muş, Yardım ediyor-muş gibi!

Dünya’yı tekeline almak isteyen ABD’ye kimsenin inancı kalmamıştır. Türkiye, dostunu düşmanını ayırt ederek ve ABD’ye karşı mesafesini korumalı, ABD ile bırakın aşk yaşamayı, flört dahi etmemelidir.” şeklinde konuştu.