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Destici: "Dertleri kadınlar değil, Türk toplumuna saldırıdır"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ezana yapılan protesto ile ilgili olarak sert tepki gösterdi.

12 Mart 2019 Salı 18:24
Destici: "Dertleri kadınlar değil, Türk toplumuna saldırıdır"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ezana yapılan protesto ile ilgili olarak sert tepki gösterdi. Destici, “Taksim’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı için toplanmışlar ancak dertleri kadınlar değil, insan değil, aslında Türk değerlerine bir saldırıdır ve bunu her ortamda yapıyorlar” dedi.



Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesine seçim öncesi ziyarette bulunarak Büyük Birlik Partisi İlçe Binası açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Destici, "Öncelikle kıymetli basın mensupları, İscehisar halkı ve parti teşkilatımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hızla yerel seçime doğru gidiyoruz, biz de Büyük Birlik Partisi olarak adaylarımızın bulunduğu yerlerde onların yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Ben 31 Mart’ta yapılacak seçimlerin muhtar adaylarımıza, belediye başkan adaylarımıza ve siyasi bölücüler haricindeki adaylarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye zor şartlardan geçiyor, Anadolu insanının irfan ve ferasetiyle bunun farkındadır. Hepimizin önceliği olması gereken nokta ülkenin istikbalidir. Biz Büyük Birlik Partisi olarak bu konuda her dönem olduğu gibi bu dönemde de hassasiyetimizi koruyoruz" şeklinde konuştu.



“Burası Türkiye’dir! Türk ve Müslüman toplumunun devletidir“


Taksim’de gerçekleştirilen ıslıklı protesto ile ilgili olarak da konuşan Destici, "Son dönemlerde ezanımıza karşı, örf ve adetlerimize karşı özellikle İslami değerlerimize karşıbazı adayların ve bazı siyasi parti temsilcilerinin kullandığı bu çirkin dili ve üslubu reddediyorum. Bizim Müslüman Türk toplumunda eğer bir yerde konuşurken, ezan okunuyorsa ona saygı gösterirsiniz, susar ve dinlersiniz. Ama baktığımızda bazı siyasi partilerin aday ya da temsilcileri ezan devreye girdiğinde büyük bir rahatsızlık ortaya koyuyorlar ve tepkilerini utanmadan sıkılmadan dile getiriyorlar. Bunu reddediyor ve kınıyoruz. Tabi o gün Taksim’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı için toplanmışlar ancak dertleri kadınlar değil, insan değil aslında Türk değerlerine bir saldırıdır ve bunu her ortamda yapıyorlar. Ben açık ve net söylüyorum, kimseye yaranacak değilim. Burası Türkiye’dir! Türk ve Müslüman toplumunun devletidir. Dolayısıyla herkes buna uygun yaşayacak ve bizim değerlerimize saygı gösterecektir." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 18:24
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