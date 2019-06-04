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Destici bayram namazını Taceddin Sultan Camisi'nde kıldı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Pençe operasyonu, Kandil'i çevrelemiş durumda. PKK sempatizanlarının yaşadığı ve terör örgütüne lojistik sağlanan bu kamplar da yok edilecek ve inşallah sıra Kandil'e gelecek"- "Generallerimiz için hiçbirimizin kabul edemeyeceği çirkin, rahatsız edeci ifadeler kullanıldı. Türk generalleri her dönem onurlu ve şerefli bir şekilde vazifelerini yapmışlardır"

04 Haziran 2019 Salı 08:41
Destici bayram namazını Taceddin Sultan Camisi'nde kıldı

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Pençe operasyonu, Kandil'i çevrelemiş durumda. PKK sempatizanlarının yaşadığı ve terör örgütüne lojistik sağlanan bu kamplar da yok edilecek ve inşallah sıra Kandil'e gelecek." dedi.

Bayram namazını Altındağ'daki Taceddin Dergahı yanında bulunan Taceddin Sultan Camisi'nde kılan Destici, ardından partisinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti.

Yazıcıoğlu'nun kabrine karanfil bırakıp Kur'an-ı Kerim okuyan Destici, vatandaşlarla bayramlaştı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Destici, ülkeyi kahramanca savunan Mehmetçik başta olmak üzere herkesin bayramını kutladığını söyledi.

Terörle mücadele kapsamında son günlerde gelen şehit haberlerinin kendilerini üzdüğünü dile getiren Destici, her şeye rağmen Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sınır ötesinde başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

Fırat Kalkanı ile başlayan, daha sonra İdlib, Zeytin Dalı ve Afrin zaferiyle devam eden harekatların ardından Pençe operasyonunun Irak'ın kuzeyinde başarılı bir şekilde devam ettiğini belirten Destici, "Operasyon Kandil'i çevrelemiş durumda. PKK sempatizanlarının yaşadığı ve terör örgütüne lojistik sağlanan bu kamplar da yok edilecek ve inşallah sıra Kandil'e gelecek." dedi.

Bayramdan sonra Fırat'ın doğusuna da güçlü bir hareket gerçekleştirilmesini beklediklerini ifade eden Destici, bu bölgenin de terörü örgütlerinden arındırılacağını söyledi.

Söz konusu harekatın bir an önce başlaması gerektiğine dikkati çeken Destici, Türkiye'nin bu operasyonun yanı sıra S-400'lerin alımı ile Doğu Akdeniz'deki kazanımlardan vazgeçmemesi gerektiğini söyledi.

- "Çirkin ifadeler kullanıldı"

Bir program yorumcusunun TSK'yi komuta eden generallere ilişkin sözlerinin kendilerini son derece üzdüğünü dile getiren Destici, şöyle devam etti:

"Generallerimiz için hiçbirimizin kabul edemeyeceği çirkin, rahatsız edici ifadeler kullanıldı. Türk generalleri her dönem onurlu ve şerefli bir şekilde vazifelerini yapmışlardır. Özellikle bu dönemde hem Cumhurbaşkanı hem hükümet hem de güvenlik teşkilatlarımızın diğer birimleriyle çok uyumlu bir şekilde çalışılarak terörle mücadelede çok ciddi sonuçlar alınmıştır. Böyle bir dönemde bu tür çirkin ifadelerin kullanılmasını reddediyorum, kınıyorum. Bir daha bu hadsizliğin yapılmayacağını ümit ediyorum. Bu ifadeler, ordumuzun kahramanlarında bir eksiklik meydana getirmez ama incitir. Dolayısıyla hiçbirimizin onları kırmaya hakkı yok. Daha doğrusu hiçbirimizin birbirimizi incitmeye hakkı yok. Bu çirkin ifadelerin sahibini bir an önce özür dilemeye davet ediyorum."

Son günlerdeki ölümlü trafik kazalarına işaret eden Destici, seyahat halindeki vatandaşlara trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 08:41
  1. Bayram Namazı
  2. BBP
  3. Büyük Birlik Partisi
  4. Genel Başkanı Mustafa Destici
  5. Pençe operasyonu

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