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Destici'den ittifak açıklaması: Son karar Erdoğan'ın

AK Parti heyeti ile görüştükten sonra açıklamalarda bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “'BBP kendi amblemiyle mi kendi listesiyle mi yer alacak?' sorusuna cevap verdi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 11:48
Destici'den ittifak açıklaması: Son karar Erdoğan'ın

AK Parti ile BBP arasında Ankara'da bir görüşme gerçekleşti. 'BBP kendi amblemiyle mi kendi listesiyle mi yer alacak?' sorusuna cevap veren BBP Lideri Mustafa Destici, "İşin başından beri ittifakın yasal hale getirilmesinin doğru olduğunu savunduk. Biz de Cumhur ittifakını desteklediğimizi, BBP olarak bu ittifakın içinde olacağımızı açıkladık. Bugün AK Parti heyeti bizleri ziyaret etti. BBP kendi amblemiyle mi kendi listesiyle mi yer alacak? İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızla yapacağımız görüşme sonrası bunu netleştirmiş olacağız. Elbette ki biz kendi kurumsal kimliğimizle girmeyi arzu ederiz. Bu sadece bizim değil Cumhur ittifakının birlikte vereceği karardır, bu karara da saygılı oluruz. BBP'nin parlamentoda temsil edilmesi de bu anlamda çok önemlidir. Cumhurbaşkanlığı seçimleri en az parlamento seçimleri kadar değerlidir" dedi. 

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 11:48
  1. Ankara
  2. Mustafa Destici
  3. BBP
  4. Recep Tayyip Erdoğan

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