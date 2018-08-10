Destici: Yaşadıklarımız 15 Temmuz'un 'dolar' versiyonu

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, son günlerde döviz kurlarındaki olağan dışı hareketlilikle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan BBP lideriDestici, "Yaşadıklarımız, bir yönüyle;15 Temmuz’un tankla, uçakla, mermiyle değil, dolarla gerçekleştirilmeye çalışılan versiyonudur" ifadesini kullandı.

"EKONOMİK DARBE TEŞEBBÜSÜ"

"Barbarlıkla bize diz çöktüremeyenler, bu sefer 'ekonomi darbesi teşebbüsü' ile emellerine ulaşmak istemektedirler" diyen Destici, şöyle devam etti:

"Türkiye’nin son dönemdeki kararlı ve bağımsız politikaları,bu olayların esas nedenidir. Dış güçler biliyorlar ki artık teröriste göz açtırmayan, darbecilere diz çökmeyen, konu; Türk ve İslam dünyasının menfaati olduğunda elini taşın altına koymaktan çekinmeyen bir Türkiye vardır. Ekonomi politikalarında elbette yanlışlar yapılmıştır. Bu ayrı bir konudur. Fakat şu gayet açıktır ki doların bu yönlü hareketi çok net bir biçimde dış müdahaledir. Öncelikle, dolar fiyatlarının yükselmesine sevinç çığlıkları atan zihniyet ile artık yüzleşmenin zamanı gelmiştir. Öte yandan, yönetime tavsiyemiz ise,bir an evvel tüketim ve israf ekonomisinden, üretim ve tasarruf ekonomisine geçilmesi, şatafatlı harcamalardan kaçınılması, üretimi destekleyecek topyekun bir ekonomi seferberliği ilan edilmesidir.

"HEDEFTE HÜKÜMET YOK TÜRKİYE VAR"

"ABD merkezli karşılaştığımız saldırı sadece hükümete yönelik değil" ifadesini kullanan BBP lideri Mustafa Destici, şu mesajı paylaştı: "Türkiye'ye yöneliktir.Milli meselelerde duyarlılığı olan ve Meclis'te temsil edilen siyasi parti liderleri Cumhurbaşkanı'nın daveti ile toplanmalı ve bu saldırılara karşı birlikte mücadele mesajı verilmelidir."