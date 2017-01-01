Destek group’tan Heran İstanbul sürprizi

Panoramik deniz ve adalar manzarasına sahip daireler 269 bin liradan başlayan fiyatlarla yatırımcılarla buluşturuldu. “Her an mutluluk” mottosuyla hayata geçirilen proje 4 blokta 318 konut ve 20 cadde mağazasından oluşuyor.

Doğru yatırım yapıldığı takdirde gayrimenkulün ciddi bir prim artışı sağladığını belirten Destek Group Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, “Sektörde derin birikimlerimizi projemize yansıttık ve Kartal’da Heran İstanbul projesini geliştirdik. Projemiz; konumu ve ayrıcalıklarıyla bölgeye ve yatırımcısına her geçen gün değer kazandıracak bir proje” dedi.

Projede 1+1, 2+1, 3+1, 3+1 dubleks ve loft daire seçenekleri yer alıyor.