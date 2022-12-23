Destek değil köstek oldun Meral abla

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sarılarak verdiği desteği, 28 Şubat darbecileri tarafından mahkum edilen Tayyip Erdoğan ile malum zihniyetin susturmaya çalıştığı Akit, Yeni Şafak ve Kanal7 Genel Yayın Yönetmeni Zahid Akman’a benzer destekte bulunduğunu öne sürerek aklamaya çalışan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yalan sarmalının içine düştü. Önceki gün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Her zaman hukuksuzlukların karşısında yer aldığını” öne süren Akşener’in, gerçekte ise milletin teveccühünü kazandıkları halde cuntacı zihniyet tarafından mağdur edilen kişi ve kurumlara destek olmak yerine köstek olduğu ortaya çıktı.

Bekir Yıldız'ı görevden almadın mı?

28 Şubat MGK’sında REFAHYOL hükümetinin İçişleri Bakanı olarak yer almakla iftihar eden Meral Akşener, ittifak ortağı oldukları halde laikçi kesimin hedef gösterdiği Şükrü Karatepe ve Bekir Yıldız gibi Refah Partisi’nin başarılı belediye başkanlarını sırf tiyatro oyunları ve kişisel görüşleri sebebiyle soruşturma başlatmıştı. Zor zamanlarında Akit’e desteğe geldiğini öne sürerek büyük bir yalana imza atan Akşener’in, Yeni Şafak’ın sahibi Albayrak ailesine düzenlenen hukuksuz baskınlar sırasında aile fertleri çoluk çocuk demeden gözaltına alındıklarında ortada olmadığı ve ailenin hiçbir zaman destek istemediği belirtildi.

Ne dediyse yalan çıktı

Akşener’in yerli ve milli isimlere yönelik destek iddiasını boşa çıkaran ve gerçek yüzünü deşifre eden örneklerden bazıları...

“Anıtkabir’de iman tazelediğini” açıklayan dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener, ittifak ortağı oldukları Refah Partisi’nin başarılarıyla adından söz ettiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Şükrü Karatepe hakkında, sırf 10 Kasım 1996’da yaptığı konuşması için inceleme başlatıp, mülkiye müfettişleri görevlendirdi.

28 Şubat darbesine gerekçe gösterilen ve Filistin’de yaşanan dramı sahneye taşıyan Kudüs Gecesi’nde oynan tiyatro oyununu çarpıtan kartel gazetelerinin ve postalcı zihniyetin dolduruşuna gelen İçişleri Başkanı Akşener, Refah Partili Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız’ı görevinden uzaklaştırdı. Yıldız’ı görevden almasını, “Tanrılar kurban istedi” sözleriyle açıklayan Akşener, öncesinde ise sarfettiği, “Kayseri’yi hatırlayın. O zaman da ben söylediklerimi yaptım. Kimsenin tereddüdü olmasın” sözleriyle darbeci zihniyete güvence verdi.

“Ey Akit, 1999’da hatırlıyor musunuz panik içinde, Kocaeli’den milletvekili adayı olan eski İçişleri Bakanı Meral Akşener’i arayıp ‘Abla ne olursun bizi bir gürültüyle ziyaret et’ dediğinizde seçim çalışmayı bırakıp İzmit’ten sizi ziyarete gelmiştim hatırlıyor musunuz?” diyen Akşener, gerçekte Akit’i ilk kez 2004 yılında, MHP’nin İBB adayı olarak ziyaret ederek seçim çalışmaları için destek istedi.

Başı her sıkıştığında imdadına koşan Akit’in desteğini görmezden gelen Akşener, 1999 yılında gazete binamız keskin nişancılar ve polis panzerleri ile basıldığında ve kirli bir iftira sonucu merhum yazarımız Hasan Karakaya ile Yayın Kurulu Üyemiz Hasan Hüseyin Maden gözaltına alınarak işkence gördüğünde ortalıkta gözükmedi.

“Ey yeni Şafak’ın sahipleri gece yarısı eviniz aramaya çalışıldığında avukatınız kimseyi bulamamıştı bula bula beni bulmuştu ben de oradaydım” diye övünen Akşener’in, gazeteye yönelik destek iddiasının da gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Albayrak ailesi, Yeni Şafak’ın dünkü nüshasında, “Meral Hanım neredeydiniz ve sizi kim aradı?” başlığıyla aile fertlerine yönelik baskınlar sırasında hiçbir zaman kendisinden destek istemediklerini açıkladı.

Dik durmadı

Meral Akşener tarafından görevden alınan Sincan’ın efsane Başkanı Bekir Yıldız, destek iddialarına ilişkin şunları dile getirdi: “Refahyol hükümeti vardı. O da içişleri bakanıydı, dolayısıyla hükümetin ortağıydı. Buna rağmen öyle bir karar verdi. Verdiği karar tabii ki tartışılır. ‘Dik duran sadece Erbakan Hoca’ydı. Onun dışındakilerin dik durduğunu söyleyemeyiz. Çünkü Akşener’in lideri Tansu Çiller, ‘altıma sahip çıkamıyorum’ diyordu. Altıma sahip çıkamadığı kim? İşte bunlar. Maalesef Akeşener’in açıklamasını sadece çelişki olarak açıklayabiliriz. Kendini inkâr olarak açıklayabiliriz. Yani asla o bahsettiği duruşu ne başörtüsüyle ilgili meselede mümkün ne de o günkü duruşla bugünkü duruşunun ve istikametinin sabit olduğunu söyleyemeyiz. Dolayısıyla istikamet değişikliği var. Belki de özündeki yapı bu. Bugün tezahür etmiş oldu. Demek ki gerçek kimliği, kişiliği buymuş.”

Karahasanoğlu: Kendisinden destek istemedik

Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu da, iddialara şu cevabı vardi: “İyi Parti Genel başkanı Meral Akşener’in, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasının bir bölümünde, Akit Medya’nın kendisinden yardım istediği şeklinde bir takım yalan yanlış ifadeler de bulunduğuna şahit olduk. Kendisi ile belirtmiş olduğu 1999 tarihinde hiç görüşülmedi. Ancak 2004 yılında belediye başkanlık seçimlerinde gazete binamızı ziyaret etti. Ziyaretinde, medyada kendisine yönelik linç girişiminde bulunulduğunu ifade etti ve destek istedi. Biz de bu ricasını geri çevirmedik. O dönem haber müdürümüz Ali Adakoğlu kendisi ile geniş bir mülakat yaptı ve gazetemizde yayınlandı. Daha sonra merhum Mustafa Karahasanoğlu’nu ziyaret etmek istediğini söyledi ve bu talebini kabul ettik. 15-20 dakikalık bir görüşme yaptı ve daha sonra kendisini uğurladık. Dolayısıyla biz kendisinden destek veya yardım istemedik. Biz o karanlık süreçte korkusuz ve cesur yayınlarımızla darbecilerin karşısında yer aldık. Her zaman Hakk’ı ve hakikati haykırdık. İnancımızdan ve okuyucularımızdan aldığımız destekle bugün de hakikati haykırmaya devam ediyoruz.”

Hasan Maden: İsmini dahi duymadık

Yayın Kurulu Üyemiz Hasan Hüseyin Maden ise, şunları söyledi: “4 Kasım 1999’da; o günlerde Hürriyet’te kalem oynatan ve bugünlerde Meral Akşener’in içinde yer aldığı ittifaka destek veren Emin Çölaşan, ‘Kim bu Hasan?’ başlıklı bir yazı kaleme alarak Akit’e iftira attı. Ertesi gün Terörle Mücadele Şubesi’nden gelen polisler bizi gözaltına alarak Ankara’ya götürdü. 6 gün soğuk bir nezarethanede tutulduk ve geceleri soğuktan donmamak için yerde duran kirli halıya sarılarak uyumaya çalıştık. O zor süreçte ne Akşener’den ne de partisinden en ufak bir destek görmedik. Siyasilerden yanımızda olan ve bize destek verenler arasında dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, BBP’in merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile merhum Hasan Celal Güzel ve fıkıh alimi Hüsnü Aktaş Hoca vardı. Melih Bey ile Muhsin Başkan ‘neler yapabiliriz’ diye çözüm ararken, ‘Tank Hasan’ namıyla bilinen Güzel, ‘emrinizdeyim’ diyerek yanımızda durdu. Biz o dönem bırakın yardım görmeyi, Meral Akşener’in ismini bile duymadık”.

Evine, maaşına haciz koyanlarla kol kolasın

HABER MERKEZİ

Meral Akşener’in, Akit gazetesine 1999’da destek verdiğine ilişkin iddiası gerçeği yansıtmazken, arşiv kayıtları tam da bugün işbirliği yaptığı isimlerin, geçmişte evine, arabasına hatta maaşına dahi haciz koydurduğunu, o dönemde ise kendisinin yanında bir tek Akit’in durduğunu ortaya koyuyor. CHP’nin güdümündeki HSYK tarafından atanan yargı mensupları o dönem kendisini ekonomik ve sosyal olarak boğacak kararlara imza atarken, aynı Akşener şimdi o CHP ve boğmak isteyen kartel kalemşörleriyle işbirliği yapıp Erdoğan’ı ve devirmeye çalışıyor.

Milyarlarca haciz

Akşener, 1999 yılında, dönemin Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, Ankara Temsilcisi Sedat Ergin, ANAP milletvekilleri Güneş Taner ve Birkan Erdal’ın arasında geçen milyar liralık teşvikler, bakanlar ve başbakan Mesut Yılmaz’a yönelik hakaretlerin havada uçuştuğu telefon görüşmelerini ifşa etmiş, bu kayıtları da Akşener’e destek vermek için Akit gazetesi manşetine çekmişti. Akşener’in açıklaması sonrası açılan davalarda, İyi Parti lideri, Özkök ve Ergin’e faiziyle birlikte 35 milyar lira, ANAP milletvekili Birkan Erdal’a ise 29 milyar lira tazminat ödemeye mahkûm olmuştu. Evi haczedilmek istendiği, arabasına ve maaşlına el konulduğu dönemde bir tek yanında Akit gazetesi durmuştu. Akit, Akşener’in kürsüde yaptığı ifşaatları manşet ve sürmanşetine çekerek dönemin muktedirleri tarafından yargı kıskacına alınmıştı.

Ertuğrul Özkök seviniyor

O dönem Aydın Doğan ve Ertuğrul Özkök kontrolündeki Hürriyet Gazetesi, Meral Akeşener’e tazminat cezası verdirdiklerini ilan ediyor. Akşener’in ev ve arabasının haczedilmesini büyük bir keyifle duyuruyor. 11 Eylül 2001 tarihli Hürriyet Gazetesi: “İçişleri eski Bakanı ve Kocaeli Bağımsız Milletvekili Meral Akşener, haciz kıskacında. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, Ankara Temsilcisi Sedat Ergin, ANAP milletvekilleri Güneş Taner ve Birkan Erdal’ın telefon görüşmelerini deşifre ettiği için hakkında çok sayıda dava açılan Akşener, Erdal’a 29 milyar lira cezayı ödeyemeyince, İstanbul’daki dairesine haciz konuldu. Özkök ve Ergin’e faiziyle birlikte 35 milyar lira tazminat ödemeye mahkûm olan Akşener, haciz kararları karşısında otomobilini sattı. Akşener’in maaşına da haciz kondu. Kaset çözümlerini açıklaması için talimat veren DYP lideri Çiller’in tazminatların 14 milyar lirasını ödediğini belirten Akşener, “Babadan kalan 1,5 dönüm tarlayla Acıbadem’de dairem var. Bilirkişi değer biçecek. Ona göre işlem yapılacak” dedi. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nce onaylanarak kesinleşen ceza…”

“Hapiste lazım” demişler

O dönem Aydın Doğan’ın rakibi Dinç Bilgin yönetimindeki Sabah gazetesinde yer alan bir haber ise şimdilerde aynı ittifaka destek veren isimlerin, o dönem Akşener’i ayrıca hapse attırmak istediklerini de ortaya koyuyor. 4 Şubat 1999 tarihli “Kaset fezlekesi Meclis yolunda” başlıklı haberde “Devlet eski Bakanı Taner’le Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Özkök’ün, telefon görüşmelerine ilişkin bandı açıklayan Akşener’in 3 yıl hapsi isteniyor. Adalet Bakanlığı, DYP Genel Başkan Yardımcısı Meral Akşener hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan “kaset” fezlekesini Meclis Başkanlığı’na iletilmek üzere Başbakanlık’a gönderdi. Fezlekenin hafta sonundan önce Meclis Başkanlığı’na sevk edilmesi bekleniyor” ifadeleri kullanılıyor.

Zor zamanında Akit yanındaydı

28 Şubat sürecindeki cesur ve kararlı duruşuyla darbecilerin korkulu rüyası olan ve her türlü susturma girişimine karşı geri adım atmayan Akit, başı her sıkıştığında Akşener’in imdadına koşarak defalarca destek verdi. 1998 yılında Aydın Doğan’a ait kartel gazeteleri ve Mesut Yılmaz arasında yaşanan kirli ilişkiyi deşifre eden Meral Akşener’in yanında duran Akit, 18 Ocak 1998 tarihli sürmanşetinde söz konusu tapelerin içeriğini yayımlayarak Akşener’e kimsenin cesaret edemeyeceği türden bir destek verdi. Akit ayrıca, 19 Ocak 1998 tarihli, “İnsan olan utanır” manşetiyle de Akşener’e yönelik linç girişimini püskürttü. Mazlumun gören gözü haykıran sesi olan Akit, 26.12.1998 tarihli sayısında yayınlanan “Suçüstü yakalandılar” başlıklı röportajla, açıkladığı kasetle kartelin çarpık ilişkilerini gözler önüne seren Meral Akşener’e kendisini ifade etme imkânı tanıdı.

Ne olmuştu?

Akşener, hakkında fezleke hazırlanmasına neden olan basın toplantısında Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, Devlet eski Bakanı Güneş Taner, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Sedat Ergin, Yargıtay Üyesi Ahmet Köksal ve Doğan Holding Genel Koordinatörü Birkan Erdal arasında yapılan telefon görüşmelerine ilişkin ses bantlarını açıklamıştı. Akşener, konuşmada, Doğan Holding’e sağlanacak teşvik konusunun görüşüldüğünü belirterek, Özkök ve Taner’i suçlamıştı. Akşener ayrıca, Ahmet Köksal ile Birkan Erdal arasında geçen konuşmanın, enerji ihalelerine onay veren Danıştay 1’inci Dairesi’nin Başkanı’ndan randevu alınmasına ilişkin olduğunu öne sürmüş ve Köksal’ı Doğan Holding adına iş takipçiliği yapmakla suçlamıştı.

ÇINAR DEMİR ANKARA

İP’den inkara devam

Meral Akşener’in 28 Şubat sürecinde Yeni Akit ve Yeni Şafak gazetelerine destek iddialarının yalanlanması üzerine görüştüğümüz İYİ Partili Aytun Çıray, şu sözleri sarfetti: “Ben, Akit’in doğruları yazmadığını düşünüyorum. Ama söyleyeceğim Sayın Genel Başkanımızın söylediklerinin tümüyle arkasında olduğumdur. Ben de o dönemde bir bürokrat olarak 28 Şubat döneminde yaşanan mağduriyetlerin tanığıyım. Akşener’in tüm mağdur kesimlere nasıl destek olmaya çalıştığının tanığıyım.”