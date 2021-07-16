Destansı mücadelemizle dünyaya örnek olduk

İş dünyası temsilcileri, Türkiye’nin 15 Temmuz tehdidini başarıyla bertaraf ettiğini dile getirdiler. Darbecilere karşı verilen mücadelenin övgü topladığını ifade ettiler. Üreticileri, tüccarları ve ihracatçıları bünyelerinde barındıran odaların, birliklerin, derneklerin başkanları şu yorumlarda bulundular:

Evlatlarımızla iftihar ediyoruz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: “Milletimiz cesaretle, ferasetle, inançla vatan savunmasında yer almış ve bu milli direnişle yeni bir destana imza atmıştır. FETÖ mensuplarına karşı vatan savunmasında iman dolu göğüslerini siper eden vatan evlatlarımızla iftihar ediyoruz. İş dünyası olarak, aynı ruh ve aynı inançla çalışıyoruz.”

Dönüşüm hayata geçirildi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle: “FETÖ hain darbe teşebbüsü direkt gelişen ve büyüyen Türkiye’yi hedef almıştır. Şükür ki bu teşebbüs başarısız olmuştur. Ardından 15 Temmuz’da birlik olan iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla ekonomi yönetimine daha etkin katılım başlamış, piyasa ekonomisine dayalı zihinsel, kurumsal ve sektörel boyuttaki dönüşüm başarıyla hayata geçirilmiştir.”

Teröristlere hadlerini bildirdik

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: “Türkiye 5 yıl önce FETÖ’cü darbeciler ve onların yurt dışında olan kuklacıları marifetiyle karanlık bir geleceğe itilmek istendi. Ne var ki Türk halkı, 100 yıl önce olduğu gibi o gece de millet ve vatan düşmanlarını perişan etti. FETÖ’cü teröristlere ve yabancı destekçilerine hadlerini bildirdi. İş dünyası ise geçen 5 yılda ekonomideki kayıpların önlenmesi için gayretle görevlerini yerine getirdi.”

Stres testlerini geçtik

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan: “Türkiye, milletin güçlü iradesiyle 15 Temmuz hain darbe girişimini başarıyla püskürtmüştür. Bütün dünyaya da şunu ilan etmiştir: ‘Bu millet artık gücünü sandıktan almayan, yetkisi millete dayanmayan hiçbir gücü meşru kabul etmeyecektir’. İş dünyası da darbeye karşı duruşunu stres testleriyle dolu günleri başarıyla geçerek, üreterek ve çalışarak göstermiştir.”

Ekonomimizin nöbetçisi olacağız

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran: “15 Temmuz’da Türk demokrasisi gibi Türk ekonomisinin de sağlam temeller üzerinde olduğunu görmüş olduk. İş dünyasının neferleri olarak çalışıp, üretip, istihdam sağlayarak demokrasimizin de ekonomimizin de daima nöbetçisi olacağız. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine kararlı adımlarla yürürken hainlikleri de kahramanlıkları da asla unutmayacağız.”

Unutmadık, unutmayacağız

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir: “FETÖ’nün hain girişimini unutmadık, unutmayacağız. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Yaşadığımız coğrafyada devletimizin bekası ve milletimizin selameti için hep birlikte bir olacağız, diri olacağız, uyanık olacağız, çok çalışacağız. Türk halkının 15 Temmuz gecesindeki kahramanlığı ilelebet hatırlanacak.”

Var gücümüzle çalıştık

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: “Hain kalkışmaya karşı verilen örnek mücadeleyi, yanlış bilinenleri, FETÖ eliyle çarpıtılan doğruları, hem şubelerimizle hem temsilciliklerimizle tüm dünyaya aktarmak ve kamuoyuna anlatmak için hiçbir bahanenin arkasına saklanmadan var gücümüzle çalıştık.”

Yaralar sarıldı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak: “FETÖ, hain darbe girişimiyle Türkiye’nin demokrasi ve milli bütünlüğüne göz dikti. Devletin ve milletin tek vücut halinde verdiği mücadeleyle saldırı savuşturuldu. Türkiye, başka hiçbir ülkenin yapamayacağı şekilde hızlı bir toparlanma sürecine girerek yaralarını sarmayı başardı.”

Şehitlerimize rahmet diliyoruz

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın: “15 Temmuz’da Türk halkı demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine bağlılığını en açık şekilde ortaya koymuştur. Güçlü demokrasi, her alanda güçlü bir Türkiye’nin vazgeçilmezi ve teminatıdır. Hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi korumak adına canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyoruz.”