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Destanlaşan Çanakkale’yi anlattı

Düzce Belediyesi Kültür Merkezi önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

08 Mart 2019 Cuma 11:50
Destanlaşan Çanakkale’yi anlattı

Düzce Belediyesi Kültür Merkezi önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. “Destanlaşan Çanakkale” kitabının yazarı Mustafa Turan öğrencilere Çanakkale ruhunu anlattı.


Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Kültür Merkezinde düzenlenen “Destanlaşan Çanakkale” kitabının Yazarı Araştırmacı Mustafa Turan’ın Bir Milletin Dirilişi Vatan Sevgisi ve Çanakkale başlıklı konferansına katıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda Yazar Turan Çanakkale ruhu, istikbal ve istiklalin önemine vurgu yapan bir konuşmayla salonda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Turan konuşmasında “buram buram vatan kokan, bayrak kokan, inanç kokan, tarih kokan güzel Düzcemizin güzel öğrencilerini en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Tarih boyunca bütün cephelerimizde vatan elden gitmesin, bayrak inmesin, ezan susmasın, namusa halel gelmesin diye mücadele ettik. Bu savaşlarda şehadet mertebesine erişen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ancak Çanakkale ruhu hepimizin bildiği gibi farklı bir ruhtur. Orada bir millet destana imza attı, bu vatanı kurtarmak için kendi canından vazgeçti. Bu konferansta da sizleri bu konuda bilgilendirmek için hazırlığımızı yaptık, burada olan herkese başta belediye başkanı Dursun Ay’a teşekkür ediyorum” dedi. Konferans sonunda Başkan Dursun Ay Tarihçi Yazar Mustafa Turan’a günün anlam ve önemine istinaden hediye takdim etti.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:50
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