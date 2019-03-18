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Destanın yazıldığı yarımadayı okul bahçesine taşıdılar

Konya'nın Hüyük ilçesinde Makbule Durmuş Akkuş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımadası'nın minyatürünü okul bahçesine yaptı.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:17
Destanın yazıldığı yarımadayı okul bahçesine taşıdılar

Konya'da Hüyük Makbule Durmuş Akkuş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımadası'nın minyatürünü okul bahçesinde 120 metrekarelik alana yaptı.

Hüyük ilçesindeki okulun öğretmen ve öğrencileri, yaklaşık 5 ay süren çalışmayla, Gelibolu Yarımadası içerisindeki savaş alanları, cephe, mevzi ve diğer önemli noktaların minyatürünü okul bahçesine taşıdı.

Sarsılmaz inanç ve kararlılıkla canını hiçe sayarak vatan savunması yapan Mehmetçik'in destansı mücadelesinin yaşandığı kara parçasının tüm ayrıntılarıyla okul bahçesine işlendiği minyatürde, öğretmenlerinin anlatımıyla öğrenciler, Çanakkale zaferini adeta yerinde yaşıyor.

- Tarih şuuru kazandırmayı hedefliyorlar

Okul Müdürü Muhammed Zahid Kalaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda 120 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Sportif ve kültürel etkinliklerle öğrencilerinin ufuk ve vizyonuna katkı sağlamayı amaçladıklarını anlatan Kalaycı, şöyle konuştu:

"Okulumuzun tarih öğretmeni Hasan Hüseyin Yargı'nın önderliğinde bahçeye 120 metrekare alanda Çanakkale cephesinin minyatürünü, öğrencilerimizin de desteği ile yaptık. Burada tüm cephelerin birebir aynısını yapmaya çalıştık. Gemiler, şehitlik ve diğer savaş objelerini burada resmettik. Öğrencilerimizin boş vakitlerinde, onların da katkısıyla tarih şuuru ve Çanakkale şehitlerinin bilincini kazandırmak amacıyla çalışma sergiledik. Yaklaşık 5 ayda tamamladık. İlçedeki diğer öğrencilerin de burayı ziyaret ederek, istifade etmesini umuyoruz."

- "Geceli gündüzlü çalışarak tamamladık"

Tarih öğretmeni Hasan Hüseyin Yargı da öğrencilerle Çanakkale Gelibolu Yarımadası minyatürü için uzun mesai harcadıklarını dile getirdi.

Türk tarihindeki zaferleri öğrencilere farklı metotlarla anlatmak için fikir arayışı içinde olduğunu aktaran Yargı, şunları kaydetti:

"Çanakkale Zaferi'nin öğrencilerimize önemini daha etkili bir anlatımla göstermek için savaşın yaşandığı yerin minyatürünü yapmayı planladık. Ekim ayında başladığımız minyatürü geceli gündüzlü çalışarak tamamladık. Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nın birebir aynısıdır. Burada öğrencilerimizin hepsinin Çanakkale'ye gidip görmesi mümkün değil. Çanakkale'ye gidemesek de acizane 'Çanakkale'yi getirelim' dedik. Öğrencilerimizin orada yaşananları görerek daha da içselleştirmelerini hedefledik. Derslerde anlatılanların kalıcı hale gelmesini sağladık."

- "Tam 3 bin 960 kazık çaktık"

Yargı, yarımadanın gerçekçi görünümü için detaylara son derece önem verdiklerini ifade etti.

Tam 3 bin 960 kazık çaktıklarını aktaran Yargı, "Dur yolcu" yazısı da dahil bir kompozisyon oluşturduklarını anlattı.

Yargı, "Düşman devletleri ve Osmanlı askerlerine yer verdik. Öğrencilerimizin hafızasına, tarihimizi en iyi şekilde nakşetmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

- "Çanakkale'ye gitmiş gibi hissediyorum"

Okulun 11'inci sınıf öğrencisi Kübra Kemerkaya da yapılan çalışmanın kendisini son derece etkilediğini vurguladı.

Kitaplarda ve derslerde işlenen destansı mücadeleyi, minyatür başında anlatımıyla daha iyi öğrendiğini belirten Kemerkaya, "Çok yararlı olacağını düşünüyorum. Görerek dinlemek daha faydalı oldu. Çanakkale'ye gitmiş gibi hissediyorum. Minyatür olmasına rağmen çok gerçekçi duruyor." dedi.

Suriye'nin Halep kentinden 4 yıl önce ailesiyle Konya'ya yerleşen öğrencilerden Rua El Humeyda ise Çanakkale'de İslam coğrafyasından çok sayıda şehidin mezarı olduğuna işaret ederek, "Suriyeliyim, bizim de dedelerimiz Çanakkale'de şehit oldu. Şimdi burada eğitim görüyorum. Çanakkale'de düşmana geçit verilmeyen mücadeleyi burada daha iyi öğrendim." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:17
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  5. Makbule Durmuş Akkuş Anadolu İmam Hatip Lisesi
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