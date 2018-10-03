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Deşifre oldular! Terör örgütü PKK, 3 teröristi Karadeniz'e göndermiş...

İstihbarat birimleri, Doğu Karadeniz Bölgesi'ne gönderilen PKK'lı üç teröristin kimliğini deşifre etti.

03 Ekim 2018 Çarşamba 17:15
Deşifre oldular! Terör örgütü PKK, 3 teröristi Karadeniz'e göndermiş...

PKK terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla yapılan çalışmalarda örgütün üç teröristi Tunceli üzerinden bölgeye sevk ettiği ortaya çıktı. Telsiz konuşmalarından Tunceli üzerinden bölgeye ulaştığı tespit edilen teröristlerin kış üstlenmesi öncesinde eylem yapmak istediği belirlendi. İstihbarat birimleri kimliklerini deşifre ettikleri teröristlerin fotoğraflarını tüm birimlere gönderdi.

KAYIP İKİ TERÖRİSTLE BULUŞACAKLAR

Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre; Bölgeyi bilmeyen Akif kod adlı Şahin Önen, Rezzan kod adlı Gürkan Düz ve İranlı Agir kod adlı teröristlerin Giresun üzerinden Gümüşhane ve Trabzon kırsalına geçmeye çalıştığı belirlendi. Teröristlerin kısa bir süre önce öldürülen Cudi–Zaza kod adlı Mehmet Yakışır'ın grubunda yer alan ve halen saklanan İranlı iki teröristle buluşma yapabileceği tespit edildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ TEYAKKUZDA

Kış üstlenmesi öncesinde eylem arayışında olduğu belirlenen teröristlere Tunceli üzerinden gelecek iki teröristin daha katılacağı belirlenirken, Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik'i şehit eden hainlerden olan İranlı "Kawa" ve "Sorej" kod adlı teröristten bir süredir haber alınamadığı öğrenildi. Güvenlik güçleri, Gümüşhane'nin Kürtün, Torul, Trabzon'un Düzköy, Maçka, Tonya ve Şalpazarı ile Giresun'un Alucra, Şebinkarahisar, Doğankent ve Çamoluk İlçelerinde teyakkuzu sürdürüyor.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 17:15
  1. Tunceli
  2. Trabzon
  3. Gümüşhane
  4. Giresun
  5. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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