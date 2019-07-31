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DES Genel Başkanı Çelebi: “Toplu görüşmeler canlı yayınlansın”

1 Ağustos’ta başlayacak olan ve yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyon memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği beşinci dönem toplu sözleşme süreci canlı olarak yayınlaması gerektiğini belirten Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı İshak Çelebi, 5.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:47
DES Genel Başkanı Çelebi: “Toplu görüşmeler canlı yayınlansın”

1 Ağustos’ta başlayacak olan ve yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyon memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği beşinci dönem toplu sözleşme süreci canlı olarak yayınlaması gerektiğini belirten Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı İshak Çelebi, 5.toplu sözleşme pazarlığının geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda hezimet ile sonuçlanmaması için görüşmelerin tamamının canlı yayınlanması gerektiğini söyledi.


Çelebi, dört kişilik bir memur ailesinin kira, gıda, giyecek, yakacak, eğitim, sağlık, haberleşme, ulaşım ve temizlik gibi zorunlu ihtiyaçlarını yüzde 8-10’ luk zamlarla karşılaması mümkün olmayacağını belirterek, "Memur maaşlarına düşük zam verme yoluyla tasarruf yapmak hükümetin sürdürdüğü yanlış bir politikadır. Bu durum Türkiye’ye ve kamu çalışanlarına büyük zararlar vermektedir. Bu tür politikaların sonucudur ki memurlar sosyal hastalıklara karşı adeta itilmiş, ikinci üçüncü ek iş arayışına girmiş ve akabinde kamudan hizmet alan vatandaşın da memnuniyetsizliğini her geçen gün artmıştır" diye konuştu.


Ülke gündeminin içerde ve dışarıda meydana gelen gelişmelerle meşgul olduğunu söyleyen DES Genel Başkanı İshak Çelebi, " Tarım politikalarının çarpıklığı ve siyasi krizler başta olmak üzere, ücret ve zam uygulamaları yüzünden, vatandaşın mutfağında yangın çıkmıştır. Vatandaşın mutfak savaşı unutuldu, memurun sofrası kurudu" dedi.


"Türkiye’nin enflasyon oranı yüzde 20 deniliyor ama memurun enflasyonu yüzde 40- 50 olduğunu" belirten Çelebi, memurun sofrasındaki enflasyonun TÜİK enflasyonunu ikiye üçe katladığını ve memurların ve emeklilerinin geçinmek için ikinci üçüncü işlerde çalışmak zorunda kaldığını da dikkat çekti. DES Genel Başkanı İshak Çelebi, açıklamasını şöyle sürdürdü;


"Yüzde 5-6’lık zam alan öğretmen, memur ve emeklilerinin ücret, maaşları reel olarak erimeye ve gerçek enflasyon karşısında aşınmaya devam ediyor. Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) gıdanın ağırlığı, yüzde 24 düzeyinde bulunuyor. TÜİK veri tabanında yer alan TÜFE madde sepeti ve ortalama fiyatlarına göre bazı ürünlerdeki yıllık fiyat artışı yüzde 100’e yaklaştı. Memur ve emeklilerinin uğradığı bu zararın telafisi için toplu sözleşme süreci önemli bir fırsattır. Bu fırsatı hem yetkili sendikaların hem de hükümetin insaf ve vicdan ile hareket edip çok iyi değerlendirmesi gerekiyor."

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:47
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