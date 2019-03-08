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DES Genel Başkanı Çelebi: “Kadın hak ve özgürlüklerinde geri adım atılmamalı”

8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayan Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı İshak Çelebi, “Türkiye’de Cumhuriyetle birlikte kadın hakları konusunda memnuniyet verici seviyeye ulaşan kadınların, özellikle siyasal katılım ve iş gücü alanlarında yeterince yer alamamalarının hala büyük bir eksikliktir” dedi.

08 Mart 2019 Cuma 11:26
DES Genel Başkanı Çelebi: “Kadın hak ve özgürlüklerinde geri adım atılmamalı”

8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayan Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı İshak Çelebi, “Türkiye’de Cumhuriyetle birlikte kadın hakları konusunda memnuniyet verici seviyeye ulaşan kadınların, özellikle siyasal katılım ve iş gücü alanlarında yeterince yer alamamalarının hala büyük bir eksikliktir” dedi.


EĞİTİM VE SAĞLIK ALANINDA MEMMNUİYET VERİCİ GELİŞMELER SAĞLANDI


Kadınların toplumsal tüm alanlarda hak ettikleri konuma yükselmeleri ve geleceğe eşit ve güven içinde bakabilmelerinin mutlu ve müreffeh toplum olmanın ön koşulu olduğunu söyleyen Çelebi, kadınların, sağlıklı, müreffeh, demokratik bir bilgi toplumu hedefinin temel taşları olduğunu ifade etti. Türkiye demokrasinin gelişmesi ve insan hakları standartlarının yükselmesiyle kadın hakları mücadelesinde ciddi mesafeler alındığını belirten Çelebi, “Türkiye kadın hakları alanında gerçekleştirdiği reformlarla dünyada kendine önemli bir yer edinmeye başlamıştır. Ancak günümüzde bilim, siyaset, eğitim, kültür-sanat ve iş dünyasında herkesi gururlandıran, başarılarıyla adından söz ettiren Türk kadınının yanı sıra, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadın hak ve özgürlükleri konusunda yaşanan sıkıntılar göz ardı edilmemelidir. Bu anlamda hem yasal hem de toplumsal anlamda büyük bir zihniyet değişimine ihtiyaç vardır. Bunun içinde eğitimci kadınların topluma rol model olma anlamında büyük ve önemli bir sorumluluğu bulunmaktadır” diye konuştu.


ÜSTÜN DÖKMEN’İN AÇIKLAMALARI KIRICI VE YIKICI


Rehber Öğretmenler hakkında söyledikleri ile tartışmalar yaratan Üstün Dökmen’inaçıklamaları rehber öğretmenleri üzdüğünü belirten Çelebi, “Ülkemizin kılık kıyafet vb. sorunları aştığını ancak hocanın galiba bundan haberi olmadığını belirtti. Topluma malolmuş kişilerin açıklamalarında daha dikkatli olmaları gerekir.


Son zamanlarda çok sık duyduğumuz kadınlarımıza dönük şiddet, cinayet ve her türlü hak ihlalleri haberler, yerini gurur duyacağımız başarılı, cesur ve mutlu kadınlarımızın örnek haber ve hikâyelerine bırakmalıdır. Kız çocuklarımıza ve kadınlarımıza dönük ayrımcı, dışlayıcı, şiddet içerikli tüm menfur olaylarla mücadele etme anlamında DES olarak tüm toplumu bilinçlendirmek, ilgili kurum ve kuruluşların dikkatini çekmek ve sürekli etkinlikler düzenleyerek toplumun tüm kesimlerinin katkısını kazanmaya çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle ülkemizdeki ve tüm dünyadaki kadınlarımızın gününü kutluyor ve kadınlar için daha güzel bir Türkiye ve daha aydınlık bir dünya diliyorum.” Dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:26
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