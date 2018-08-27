Derya Köroğlu, Sosyalizmi yerden yere vurdu: Otoriterleşti!

Yeni Türkü'nün solisti ve kurucusu Derya Köroğlu, Türkiye ve dünyaki “solculuk” hakkında öz eleştiri niteliğinde çarpıcı açıklamalar yaptı.

"SOL İKTİDARLAR OTORİTERLEŞTİ"

Sabah gazetesine konuşan Köroğlu, solun iktidara geldiği yerlerde toplumsal düzeni otoriter bir düzene dönüştürdüğünü belirterek, sosyalizmin ideallarinin hayata geçirilmesinin zor olduğuny söyledi.

İşte Sabah gazetesindeki röportajdan o bölüm;

*Yeni Türkü çok geniş bir dinleyici kitlesine sahip. Muhafazakar kesim de sizin şarkılarınızı dinliyor...

Zaten sanat ve zanaat samimi yapılmıyorsa bu hemen belli olur. Yaptığı köfteye hile karıştıran aşçıdan bir daha yemek yemezsiniz! Şarkılarımızda umutlu bir geleceği insanlara sunduğumuzda her kesimden insan bundan kendine göre bir pay çıkarıyor. Yeni Türkü, sol dünya görüşü içerisinden çıkmıştır ama ulusal değerlerimize sahip çıkmak ve onları korumak açısından aynı zamanda 'muhafazakar' sayılırız. Osmanlı döneminde yapılmış değerli eserler var. Bunları göz ardı edemeyiz.

*Dünyada iktidara gelen sol hareketlerin uygulamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sol geçmişte iktidara geldiği yerlerde toplumsal düzeni otoriter bir düzene dönüştürdüğü için kaybetti. Bunu Sovyetler'de Stalin dönemiyle birlikte gördük mesela. Şöyle bir gerçek çıktı ortaya; sosyalizmin ideallerini hayata geçirmek çok zor. Evrensel eşitliğin sağlanması ve dünya servetinin tüm insanların eşit mülkiyeti haline gelmesi ancak yüzyıllar sonra gerçekleşebilir gibi görünüyor. İnsanlığın topyekun olgunlaşması gerekiyor. O zamana kadar dünyamız, bir avuç multi-milyarder ile açlık sınırında yaşayan yığınlar arasındaki uçurum toplumları olarak kalacak. Türkiye'de ise sol, halkın talep ve beklentilerine daha iyi kulak vermeli; ancak o zaman başarılı olur.

*Peki, Avrupa'yı nasıl görüyorsunuz?

İslamofobi öyle yaygınlaştı ki Avrupa'da, iktidarlar bu rüzgarla ırkçı davranmaya başladı. Avrupa'da sağcı ırkçılığın yaygınlaşması korkunç bir gelişme. Yaşananları görüyoruz dünyada ama her yer de böyle değil.