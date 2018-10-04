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Derya Kanbay kimdir? Lefkoşe Büyükelçisi Derya Kanbay merkeze mi çekildi?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Derya Kanbay merkeze çekildi. Peki Derya Kanbay kimdir? Derya Kanbay nereli ve kaç yaşında? Derya Kanbay hangi görevlerde bulundu? İşte Derya Kanbay biyografisi…

04 Ekim 2018 Perşembe 09:38
Derya Kanbay kimdir? Lefkoşe Büyükelçisi Derya Kanbay merkeze mi çekildi?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Derya Kanbay merkeze çekildi. Peki Derya Kanbay kimdir? Derya Kanbay nereli ve kaç yaşında? Derya Kanbay hangi görevlerde bulundu? İşte Derya Kanbay biyografisi…

Derya Kanbay kimdir?

1954 yılında İstanbul’da doğan Büyükelçi Derya Kanbay, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1976 yılında mezun oldu. Dışişleri Bakanlığı’nda 1977 yılında aday meslek memuru olarak başladığı meslek hayatı Tokyo Büyükelçiliği’nde ikinci katip ve Gümülcine Başkonsolosluğu’nda Konsolosluk görevleriyle devam etti. Yunanistan Dairesi’nde Başkatip, Bonn’da Büyükelçilik Müsteşarı, Lahey’de Büyükelçilik Birinci Müsteşarı, Frankfurt Başkonsolosluğu’nda ise Birinci Sınıf Başkonsolos olarak çalıştı.

2002 yılında Türkiye Cumhuriyeti Abuja Büyükelçisi, 2007 yılında Bağdat Büyükelçisi ve 2009 yılında Lübliyana Büyükelçisi olarak atandı. Merkez teşkilatında Bilgi İşlem Merkezi Daire Başkanlığı ve Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunan Büyükelçi Kanbay, son olarak Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür.   Büyükelçi Derya Kanbay, 28 Temmuz 2015 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi olarak göreve başlamıştır.  Evli ve üç çocuk babasıdır.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 09:38
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