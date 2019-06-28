0553 313 94 23

Derya Çebi: "Öncelikli hedefimiz Büyükçekmece engelli çalıştayıdır"

Türkiye Sakatlar Derneği Büyükçekmece Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Derya Çebi, ihtiyaç sahibi birçok engelli yurttaşımıza yardım elini uzatmak amacıyla tüm hayırsever yurttaşların desteğini istedi.

28 Haziran 2019 Cuma 16:59
Derya Çebi: "Öncelikli hedefimiz Büyükçekmece engelli çalıştayıdır"

Türkiye Sakatlar Derneği Büyükçekmece Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Derya Çebi, ihtiyaç sahibi birçok engelli yurttaşımıza yardım elini uzatmak amacıyla tüm hayırsever yurttaşların desteğini istedi. Çebi, "Engelli yurttaşlarımızın sorunlarını tespit, çözüm yolları bulmak amacıyla Büyükçekmece’nin tüm katmanlarının temsil edileceği bir engelli çalıştayı planlamaktayız" dedi.



Türkiye Sakatlar Derneği Büyükçekmece Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Derya Çebi, ihtiyaç sahibi birçok engelli yurttaşımıza yardım elini uzatmak amacıyla tüm hayırsever yurttaşların desteğini istedi. Başkan Çebi"Kamu yararına dernek statüsüne sahip olan Türkiye Sakatlar Derneği 60 yıldan bu yana 61 şubesi ile engellilerin sorunlarına çözüm bulunması, ihtiyaç sahibi engellilere destek verilmesi, hukuksal ve tıbbi konularda yardımcı olunması, rehabilitasyon, meslek edindirme gibi engellilerin günlük yaşam ve çalışma ortamına hazırlanmasına katkı verilmesi, engelli üniversite öğrencilerine karşılıksız burs verilmesi, engellilerin yaşamlarını kolaylaştıran manuel tekerlekli sandalye, akülü sandalye, ortez, protez konularında destekler vermektedir" ifadelerini kullandı.



"Dertlerine derman olmaya çalışıyoruz"


Büyükçekmece şubesi olarak çok yeni olmalarına rağmen halkın destekleri ile ihtiyaç sahibi yurttaşlara ulaştıklarını belirten Çebi, "Dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Engelli yurttaşlarımızın sorunlarını tespit, çözüm yolları bulmak amacıyla Büyükçekmece’nin tüm katmanlarının temsil edileceği bir engelli çalıştayı planlamaktayız" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 16:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meral Akşener'e FETÖ soruşturması! Avukatından ilk açıklama geldi
    1. Meral Akşener'e FETÖ soruşturması!..
    2. TOKİ 2019 İstanbul Silivri Alipaşa..
    3. Afyonkarahisar’da tarihi eser..
    4. Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim..
    5. İnönü’de İlçe Güvenlik ve Muhtarlar..
    6. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi..
    7. Akçakoca Uluslararası Finduk Fest..
    8. Başkentte lezzet festivali
    9. Develi’de parklarda çim biçme ve..
    10. İç borçlanma stratejisi (2)
    11. 17. Uluslararası Kültür, Turizm ve..
    12. Anne Koçaklı; “Kızımın cesedini..
    13. ABD'li aktör Steven Seagal, Türkiye'ye..
    14. Sokak müzisyenleri ilgi odağı oldu
    15. Meyve hangi öğünde yenmeli?
    16. GÜNCELLEME - Zonguldak'ta uyuşturucu..
    17. "Türkiye'ye satarlarsa karşılarında..
    18. Tayvanlı bürokrattan Gürkan’a ziyaret
    19. İDO’dan Tekirdağ ve adalara sefer
    20. Konuralp tarihi cazibe merkezi olacak
    21. "MİT tırları"nın durdurulması..
    22. CHP'li isimden Ekrem İmamoğlu'na çok..
    23. Develi Belediyesi’nden ’Öncelik..
    24. Milletvekili Altınok muhtarlarla bir..
    25. GÜNCELLEME Kocaeli merkezli 10 ilde..
    26. AFAD’dan mahalleyi sokağa döken..
    27. Sancaktepe Paşaköy Şile Bağlantı..
    28. Balya Belediyesinden açıklama
    29. Serbest piyasada altın fiyatları
    30. Evin tek oğluydu, şehit düştü
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Erdoğan kritik toplantıda talimatı verdi!
    Erdoğan kritik toplantıda talimatı verdi!
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı