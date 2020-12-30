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Biyografi Derviş Zaim kimdir, nerelidir? Derviş Zaim filmleri
Biyografi

Derviş Zaim kimdir, nerelidir? Derviş Zaim filmleri

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu. Sinema alanında ödül alan isim ise Derviş Zaim’dir. Peki Derviş Zaim kimdir, nerelidir? Derviş Zaim sinema filmleri.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 17:09:00 - 2020-12-30 17:12:03
Derviş Zaim kimdir, nerelidir? Derviş Zaim filmleri

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri"nin verileceği isimler belirlendi. Sinema alanında ödül alan Derviş Zaim kimdir, nerelidir? 

Derviş Zaim kimdir? 

Derviş Zaim, 1964 yılında Gazimağusa’da doğmuştur. Mağusa Namık Kemal Lisesini bitirdi. İstanbul Boğaziçi Üniversitesinde İşletme bölümünden 1988 yılında mezun olmuştur. 1994 yılında da İngiltere Warwick Üniversitesi'nde kültürel çalışmalar dalında master yaparak eğitimini tamamlamıştır. Ayrıca 1991 yılında Londra’da Hollywood Film Enstitüsü tarafından organize edilen bağımsız film yapımcılığı ile ilgili bir kursa katılmıştır.

Derviş Zaim, İstanbul'da yaşamakta ve Bilgi Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesinde sinema konusunda ders vermektedir. Film çalışmalarına 1991’de deneysel videosu Hang the Camera ile başlayan Derviş Zaim, ardından bir TV belgeseli olan Caminin Etrafındaki Taş’ı yönetmiştir.

1992 ve 1995 yılları arasında TV yönetmenliği ve yazarlığı yapan Derviş Zaim, birçok televizyon programı da yönetti. 1996 yılında İlk filmi olan "Tabutta Rövaşata" ile yurtiçi ve yurtdışında birçok ödül kazanmıştır. Zaim, sinema kariyerine Filler ve Çimen (2000), Çamur (2003), Cenneti Beklerken (2006), Nokta (2008), Gölgeler ve Suretler (2011) ve Devir (2012) filmleriyle devam etti. 2005 yılında yaptığı “Cenneti Beklerken”, yönetmenin planladığı bir üçlemenin ilk filmidir.

1995’te ilk romanı Ares Harikalar Diyarında ile Türkiye’de Yunus Nadi Roman Ödülü’nü kazandı. 5-20 Nisan 2014 tarihleri arasında 10'uncu kez Akbank sponsorluğunda düzenlenen 33. İstanbul Film Festivali'nin Altın Lale Ulusal Yarışması jüri başkanlığını ünlü yönetmen Derviş Zaim üstlendi. Derviş Zaim başkanlığındaki Ulusal Yarışma Jürisi festivalde En İyi Film, En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Müzik olmak üzere toplam 9 dalda ödül verecek. Jüri Özel Ödülü, Onat Kutlar anısına verilecek.

Kitapları :

1995 - Ares Harikalar Diyarında

Filmleri :

1996 - Tabutta Rövaşata

2000 - Filler ve Çimen

2002 - Çamur

2005 - Cenneti Beklerken

2008 - Nokta

2010 - Gölgeler ve Suretler

2012 - Devir

2013 - Balık

Ödülleri :

32. İstanbul Film Festivali, 2013, Devir, Ulusal Yarışma Jüri Özel Ödülü

33. Antalya Film Şenliği, 1996, Tabutta Rövaşata, En İyi Senaryo

37. Antalya Film Şenliği, 2000, Filler ve Çimen, En İyi Yönetmen

45. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 2008, Nokta, En İyi Yönetmen

45. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 2008, Nokta, Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü

16. İstanbul Film Festivali, 1997, Tabutta Rövaşata, Jüri Özel Ödülü

23. Siyad Türk Sineması Ödülleri, 2001, Filler ve Çimen, En İyi Yönetmen

23. Siyad Türk Sineması Ödülleri, 2001, Filler ve Çimen, En İyi Senaryo

12. Orhan Arıburnu Ödülleri, 2001, Filler ve Çimen, En İyi Film

12. Orhan Arıburnu Ödülleri, 2001, Filler ve Çimen, En İyi Yönetmen

14. Orhan Arıburnu Ödülleri, 2003, Çamur, Mehmet Emin Toprak Ödülü Venedik Film Şenliği, 2003, Çamur, Unesco Ödülü

27. Uluslararası İstanbul Film Festivali, En İyi Türk Yönetmeni Ödülü (Nokta)

45. Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Yönetmen, Nokta

45. Antalya Altın Portakal Film Festivali, Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü, Nokta

4. Uluslararası Avrasya Film Festivali, Eleştirmenler Ödülü, Nokta Kahire Film Festivali 2008, En Iyi Dijital Film

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