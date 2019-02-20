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Dertlerimizin menşei midemiz değil, aklımız!..

Gazetemiz okurlarından Hüseyin Yılmaz, "Dertlerimizin menşei midemiz değil, aklımız!.." başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:48
Dertlerimizin menşei midemiz değil, aklımız!..

Hüseyin Yılmaz

Genç ve ataktım. Korkuyu bilmiyordum, o da beni tanımıyordu. Tuttuğumu kopardığım yıllar… Gazeteciliğin araştırma ve mülâkat tarafında emin adımlarla ilerliyordum. Mülâkat ve araştırmalarımın hemen tamamı gazeteye birinci sayfadan, çoğu zaman sürmanşet giriyor, arkada ise tam sayfa olarak neşrediliyordu. Bazı haberler için de birinci sahifeden tenkid ve yorumlarım yer alıyordu. Sonraki yıllarda bu çalışmaların bir kısmı neşredilmiş kitablarımın da ana malzemesini teşkil etti. O kitabların hacmi küçük ama müessiriyeti büyük olanlarının başında gelen “İnkılâb Kurbanları” yakın tarihimizin üç büyük cinâyet ve trajedisi üzerine kurulmuştu: İskilipli Âtıf Hoca’nın İstiklâl Mahkemelerinin derme çatma sehpalarında son bulan hikâyesi, Kars Fâtihi unvanlı Deli Halid Paşa’nın Meclis koridorlarında K. Atatürk’e yakınlıkları yegâne meziyetleri olan bir güruh tarafından katledilmesi ile yine K. Atatürk’ün Muhafız Alayı’nın başında yer alan Topal Osman’ın Men’i Müskirat (İçki Yasağı) kanununu çıkarmakta büyük mücadele vermiş ve hemen her meselede K. Atatürk’e itiraz eden Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyi alçakça bir tertible evine dâvet ederek boğdurması…

Kitabın Timaş Yayınları’ndan neşredilmesinin üstünden birkaç hafta henüz geçmişti ki, bir gün bir telefonumun olduğu haber verildi. Arayan İzmir’den emekli bir posta memuru. Ömrünün âhirine gelmiş bu yaşlı zâtın hayatı boyunca yaşadığı en büyük mazhariyet, bir tesadüf eseri olarak K. Atatürk’ün tabutuna omuz vermiş olması. Yanlış hatırlamıyorsam cesedin Anıtkabir’e naklinde askerlik vazifesini ifa ederken yer almış. Tabutun ön tarafını omuzlamış olmaktan duyduğu büyük gururu ömrü boyunca hiç unutmamıştı.

Kısaca diyordu ki: “Siz kim oluyorsunuz ki, K. Atatürk hakkında bu kadar ileri geri şeyi yazabiliyorsunuz? Bir haftadır İzmir’de kitabınızdan başka bir şey konuşamaz olduk!” Emekli PTT memuruna göre, İnkılâb Kurbanları’nda anlattıklarım gerçeği ifâde etmiyordu. Onun için de kızgındı. Bağırıp çağırıyor, dâvâ açmakla tehdid ediyordu. Memnun olacağımı, kitabdaki hakikatleri mahkemelerde hâkim ve savcılara anlatmaktan gurur duyacağımı söyleyip telefonu kapattım. Yaklaşık bir ay sonra Basın Savcısı ifade için çağırdığında şaşırmadım. Posta emeklisi, İzmir Basın Savcılığını harekete geçirmiş, İstanbul Basın Savcılığı üzerinden ifadem isteniyordu. İfâdeye gittiğimde kitabın bilirkişi vasfı ile Ord. Prof. Sulhi Dönmezer’e gittiğini, onun da kitabın aleyhinde zehir zemberek bir rapor hazırladığını öğrenmiş oldum. Dönmezer’in raporuna ağız dolusu “Çüüş!” demek istedim ama savcıyı kızdırmamak için ifâdemi verip çıkmakla iktifa ettim. İlk duruşmada Dönmezer’in hakkımda tarafsız karar veremeyeceğini ifâde ile bilirkişinin reddini taleb ettim. Hâkim haklı olarak nasıl bir delilimin olduğunu sorunca elimdeki dosyayı önüne koydum. Yukarıda bahsini ettiğim mülâkatlardan birini de Müstehcen Neşriyat dosyasını hazırlarken Dönmezer ile yapmış, hocaların hocası unvanını taşıyan bu şöhretli hukukçuyu epey hırpalamakla kalmamış, olduğu gibi kaleme almıştım. Gazetede de tam sahife neşredilmişti. Hâkim başlık ve spotlara göz gezdirdikten sonra, talebimi yerinde bulup duruşmayı erteledi.

Kitab bu sefer üç kişilik bir bilirkişi heyetine havale edildi. Üçü de Dönmezer’in şâkirdi ve mesai arkadaşları. Yanlış hatırlamıyorsam birisi aynı zamanda damadıydı. Kısacası Dönmezer’i reddetmiş olmak çok da bir işe yaramayacaktı. Nasıl oldu bilmiyorum ama bilirkişi raporu müsbet geldi. Yeni bilirkişi heyeti, İnkılâb Kurbanları’nın bir araştırma eseri olduğunu, K. Atatürk’e hakaret kasdı taşımadığını beyan etmişti. Buna rağmen üç yıl kadar devam eden mahkeme safahatının bütün ağırlık ve sıkıntılarını yaşadık. Aradan çeyrek asır geçti… Koruma Kanununun üstünden ise altmış sekiz yıl geçti. On binlerce insanın mağduriyeti için kullanılan, varlık sebebine hiçbir şekilde hizmet etmeyen bu hukuk ucubesinin asıl zararı düşünen kafaları susta tutması, dillerini kesmesi değil; Milli Eğitim ve askerlik başta olmak üzere hemen her tezgâhta milletin şuur iğdişi için kullanılmasıdır. Devlet ricâli için de bir dayatma olan bu kanunun varlığı sadece CHP’nin ömrünü uzatmaya; Kemalist, Ulusalcı ve Atatürkçü güruhun varlıklarını korumaya hizmet ediyor. Kemalizm ile Atatürkçülüğün devletin amentüsüne dönüşmesinde asıl rolü oynayan bu hukuk maskeli garabet, AK Parti’yi bile Atatürkçü kesilmeye zorladı. Bu kanun için yapılacak en doğru şey, tamamen kaldırmakdır. Tarihî hiçbir şahsiyetin hususî bir kanunla korunmaya ihtiyacı yoktur, bir asır önce ölmüş bir insanın ise hiç olmamalı. Kaldı ki, kanunlar herkes içindir, herkesi koruyan kanunlar K. Atatürk’ün hatırasını da korur.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 12:48
  1. Hüseyin Yılmaz
  2. İnkılâb Kurbanları
  3. İskilipli Âtıf Hoca
  4. İstiklâl Mahkemeleri
  5. Kars Fâtihi unvanlı Deli Halid Paşa
  6. K. Atatürk
  7. Muhafız Alayı
  8. Topal Osman
  9. Men’i Müskirat (İçki Yasağı)
  10. Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyi
  11. Timaş Yayınları
  12. Anıtkabir
  13. PTT
  14. Basın Savcısı
  15. İzmir Basın Savcılığı
  16. İstanbul Basın Savcılığı
  17. Ord. Prof. Sulhi Dönmezer
  18. Müstehcen Neşriyat
  19. Milli Eğitim
  20. CHP
  21. AK Parti
  22. Atatürkçü

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