KASTAMONU (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gezi olaylarından 17-25 olaylarına, 6-7 Ekim olaylarından 15 Temmuz'a kadar tek bir dertleri var. Dertleri Türkiye'yi istikametinden vazgeçirmek." dedi.

Soylu, Turhan Topçuoğlu Şehir Parkı'nda, Turhan Topçuoğlu Şehir Parkı 2. etabı, Hologram Merkezi, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü hizmet binası, Atabey Konağı Millet Kıraathanesi ve Muhtarlar Müzesi'nin ortak açılışı amacıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Kastamonu'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Geçen hafta Ağrı'ya gittiğini belirten Soylu, orada da güzel eserler ortaya koyduklarını vurguladı.

Birilerinin "Niçin kayyuma belediyeler alındı? Niçin teröre destek sağlayan, insan kaynağı sağlayan, festivaller düzenleyip oradaki çocuklarımızı dağa gönderip eline silah verilen bu anlayışa son verildi?" diye Meclis kürsünden itiraz ettiklerini anlatan Soylu, "Ağrı Belediyesi teslim alındığında 1 aracında 400 haciz vardı. Belediyenin 12,5 trilyon borcu vardı. 6,5 trilyon borcu sadece esnafaydı. Niye? Paralar dağa gidiyordu. 13-14 yaşındaki kızları annelerinin kucağından, okullarından alıp dağa götürüp o iğrenç adamların önüne sunup, onlara tecavüz ettirip, bir daha annesinin babasının yüzüne bakamaz hale getiren anlayışı kaldırdık diye bazen Avrupa'dakiler, bazen de burada terörün, PKK'nın siyasi kolu olan partinin yöneticileri bize çemkiriyor. 100 defa bu işi yapsanız, bin defa, on bin defa o belediyeleri teröre hizmet eder halden kurtarmak bizim boynumuzun borcudur." ifadelerini kullandı.

Ağrı'da bir yılda 47 bin 157 çocuğa kodlama eğitimi verildiğine işaret eden Soylu, "Kimisi robotik kodlama, kimisi akıllı şehirler planı yapmış. Bunların dertleri çocuklarımız orada ilimle, okulla, öğretmenle buluşmasın. (Çocuklarımızı oradan dağa, Kandil'e götürelim) düşüncesi var. Bu düşünceyi ortaya koyanlara fırsat vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Çok kısa süre içinde çocuklarımız ne güzel işler başaracak." diye konuştu.

Soylu, çağrı merkezlerinin 112'de birleştirileceğini dile getirerek, Kastamonu'da 112 Acil Merkezi ve Güvenlik Acil Durum Merkezi'ni bitirdiklerini, önümüzdeki günlerde hizmete gireceğini aktardı.

İçişleri Bakanı olduğu dönemde tek çatı altında hizmet veren 112 hattının 18 yerde bulunduğuna dikkati çeken Soylu, bugün 42'sini tamamladıklarını, gelecek yıl sonuna doğru da 81'ini bitireceklerini, böylece vatandaşların sağlık, polis, orman gibi konuların hepsine buradan ulaşacağını söyledi.

- "Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olanlar operasyon çekmeye çalışıyor"

Bakan Soylu, bu topraklardaki kardeşliğin çok önemli olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tam 6 yıldır Türkiye'nin büyümesinden, zenginleşmesinden, ayakları üzerinde durmasından, etrafındaki coğrafyaya elini uzatmasından, dünyada kim mazlumsa, kim sıkıntıdaysa, bu coğrafyanın, dinimizin, milletimizin, geleneğimizin bize verdiği anlayışla elini uzatıp yardımcı olmasından, kimliğini kaybetmemesinden, annesinin, atasının söylediğini unutmamasından rahatsız olanlar, operasyon üzerine operasyon çekmeye çalışıyor. Türkiye'yi istikametinden vazgeçirmeye çalışıyorlar. Gezi olaylarından 17-25 olaylarına, 6-7 Ekim olaylarından 15 Temmuz'a kadar tek bir dertleri var. Dertleri Türkiye'yi istikametinden vazgeçirmek. Dertleri 10 bin doların üzerine gelen Türkiye'nin kişi başı gelirini 25 bin dolara ulaştırmamak. Dertleri önlerinde eğilmeyen, belini bükmeyen, her dediklerine 'eyvallah' demeyen, milletimizin özgür ve hür yaşamasını, ülkenin terörden arındırılmasını, ülkemin istihdamından zenginliğine kadar bu ülkenin dünyanın en büyük 10 devletinden biri olmasını sağlayan ve milletin itimat ettiği Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'nin yönetiminden uzaklaştırmak. Türkiye'yi istedikleri gibi idare edip istedikleri yöne çevirebilmek."

Mazlum coğrafyada Türkiye'nin eserleri bulunduğunu belirten Süleyman Soylu, şöyle konuştu:

"Suriye'ye, Irak'a, Yemen'e, Fas'a, Sudan'a bakın. Memleketimizden ne kadar gurur duysak azdır. Geçen hafta Fas'taydım. Ondan önceki hafta Sudan'a gittim, hem güvenlik toplantıları hem de orada yaptığımız bazı hizmetler için. Sudan'da en çok ne var, biliyor musunuz? Yetim evleri. Savaşlardan, annelerinden, babalarından ayrılmış yetim evleri. Onlara uzanan eller kimin eli? O yetimleri orada sahipsiz bırakmayan. Niçin bu ülkenin zengin olmasını, kendi başına ayakta durmasını istemiyorlar? İstedikleri gibi karıştırıp, bütün İslam coğrafyasını alt üst edecekler. Onların yaptığını kimse yüzüne vurmasın ve aynı zamanda oralara kimse elini uzatmasın. Allah'ıma hamdolsun, iyi ki bu milletin evladıyız. Sudan'da da Tunus'ta da Somali'de de Afrika'da da bu milletinizi eseri var."

(Sürecek)







