Derslerini ormanda İşlediler

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri,

"Topluma Hizmet Uygulamaları" dersini ormanda çöp toplayarak uygulamalı işlediler.

Muğla Sıtkı Koman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Girgin, topluma hizmet uygulamaları dersinin zorunlu bir ders olduğunu belirterek, “Dersin, öğrencilerin toplumla paylaşması, liderlik etmesi, kendilerini göstermesi, işbirliği ve organizasyon becerilerinin geliştirilmesine yönelik açıldı. Amacımız sadece çöpleri alıp götürmek değil, halkın bu konuda bilinçlenmesini sağlamak ve katkı yapmak.” dedi.

Menteşe Belediyesi, Kötekli Mahalle Muhtarlığı ve TEMA Vakfı desteği ile çöp toplayan öğrenciler, bölgedeki vatandaşlara da ormana çöp atmamaları konusunda çağrıda bulundular.