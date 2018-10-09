Dersler başladı sırada performans yarışı var

Eylül ayında gerçekleştirilen yerleştirme sonuçlarının ardından başlayan ek yerleştirme döneminde 80 bin aday daha üniversiteli olurken, boş kontenjan sayısı 177 bin seviyesine geriledi. Birçok üniversitede ise geçen hafta başlayan oryantasyon günleri bu hafta yerini derslere bıraktı. Ek yerleştirme ile üniversiteli olanların yurt kayıtlarının ardından okula intibak süreci de bu hafta tamamlanmış olacak.

Yerleşenlerin sayısı arttı

Üsküdar Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğü Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş, yaptığı değerlendirmede, bu yıl devlet ve vakıf üniversitelerine geçen yıla göre yerleşen öğrenci sayısının arttığına dikkat çekti. Ön lisans ve lisans toplamında 80 bin 425 kişinin daha ek yerleştirme ile üniversiteli olduğu belirten Tözeniş, “Ek yerleştirme; yerleşemeyen adaylar açısından bir avantaj olarak her yıl adaylar arasında talep görmektedir. Bu yıl geçen yıla göre sınav sistemi değişikliği, ön lisansta tek puan türü ve vakıf üniversitelerinin ek kontenjan döneminde sağladıkları burs imkânları adayların tercih yapma eğilimini etkiledi’’ dedi.

Planları şimdiden yapın

YKS’nın bu yıl itibarıyla daha oturmuş bir sınav sistemi olduğunu kaydeden Tözeniş, yeni sınava hazırlanma niyetinde olanlara da, ’’Hedeflerimize ne kadar yaklaştığımızı kontrol edebileceğimiz taban puanlar ve başarı sıraları mevcut. Şimdi yeni bir hedef belirleyerek yola çıkma zamanı geldi’’ tavsiyesinde bulundu.

Öğrenciler global düşünüyor

İngiltere’nin başkenti Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), ‘Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2019’u açıkladı. Oxford Üniversitesi’nin birinci olduğu değerlendirmede 77 ülkeden bin 258 üniversite listeye girebildi.

Listede 23 Türk üniversitesi yer aldı. Kurumlar öğretim kalitesi, araştırma etkisi, endüstri bağlantıları ile uluslararası görünüm kriterlerine göre sıralandı. Times Higher Education dergisi bu sıralamayı yaparken öğretim kurumlarının bilimsel araştırmalarını, uluslararası çalışma ve konumlarını, gelirlerindeki artışları ve listede geçen yıl bulunduğu sıralamayı göz önüne alıyor.

Sıralamada Türkiye’den lider üniversite Sabancı oldu. İşte, listeye Türkiye’den giren 23 üniversite: Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, TOBB Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi.

Aday öğrencilerin, üniversitelerin bilim yönlü çalışmaları ile uluslararası performanslarını dikkate almaları dereceye giren üniversite yönetimleri için de önemli bir fırsat olarak görülüyor.