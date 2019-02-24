Dershanelerin yokluğunu aratmayacak model

Ali Lale

2019 yılı sonunda kapanmasına karar verilen dershanelerin meydana getireceği boşluk nasıl doldurulacak? Öğrenciler, veliler ve dershane öğretmenleri bu soruyu kara kara düşünmektedirler. Bu üç grup Türkiye’nin çoğunluğunu teşkil etmektedir. Bunun en azında ikinci geçiş dönemi olmalıdır. Bu dönem nasıl olmalı? Bu sorunun cevabını Şanlıurfa’nın Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler aslında ilçesi açısında pratik bir yol bulmuştur.

Daveti üzerine; Kaymakamlığın himayelerinden, Halk Eğitim Müdürlüğünün bünyesinde açılan Üniversite sınavlarına yönelik kurslarında yaptığı incelemeleri ve gezmelerimiz sırasında; aklıma bu yazının başlığı geldi.

Kursta Üniversiteye hazırlık yapan kayıtlı 1100 kursiyer öğrenciler bulunmaktaydı. Özel bir dershane formatında bu hizmet binasında yapılan kurslardan faydalanan öğrencilerden bir kısmı üniversite sınavlarında başarı göstererek üniversite kazandıklarını görevliler tarafından ifade ettiler. Tam istatistiği vermedikleri için ben de buraya aktarmadım; öğrenciler burada ücretsiz olarak kurs görmektedirler.

Etüt yerleri, problem çözme ve görsel gösterimler için salonları, ders anlatım sınıfları ve bilgisayar salonu bulunmakta, kısacası dershaneyi aratmayacak bir mekânda öğrencilere kurs verilmektedir. Üniversite kazanmaları için başta İlçe Kaymakamı olmak üzere, Halk Eğitim Müdürlüğünün bünyesinde bulunan öğretmenlerin özveri çalışmaları, öğrencilerine konu anlatımı, problem çözümlerini belli bir sistem kapsamında yapmaktadırlar. Belli saatlerde etüt salonlarında sesiz bir ortamda ders çalışmaktalar.

Siverek Kaymakamı Mustafa Ciftçilerin çay ikramlarından sonra yaptığı kısa konuşmalarında, orada bulunan öğretmenleri, idarecileri heyecanlandırmıştı. Konuşmaları: “Kursa gelmek isteyen öğrencilerimize tüm kolaylıkları gösterelim. Hatta kursa gelen öğrencilerimiz; bu hususta birer elçilik görevini üstlenerek, kursa gelmeyenleri, kurstan bihaber olanları da kursa davet edelim. İmkânsızlıklar içinde olup da dershaneye gidemeyenlere, devletimiz bu imkânı sunmuştur. Bizde bunun takipçisi ve destekçisi olacağız.”

Siverek’teki bu çalışma bence Kaymakamın özveri çalışmalarının neticesidir. Bu çalışma dershanelerin kapanmasıyla bu uygulama bir model olabilir diye düşünüyorum.

Şöyle ki bir ilçe de dershanenin yokluğunu gençlerimize hissettirmemek için yapılacak işler; dershanelerden ayrılan öğretmenlere de bu modelle de istihdam edilebilir. İlçe de güzel bir kurs binası Kaymakamlığın gözetiminde, halk Eğitim Müdürlüğü tarafından işletilmesi, kayıt öğrenciye göre okuma salonlarının oluşturulması, İlçe de Modern bir Halk Kütüphanesinin olması ve Milli kıraathanenin oluşturulmasıyla bu üçlü eğitim kurumların varlığı, dershanenin yokluğunu hissettirmeyeceklerdir. Toplumsal gelişmenin de anahtarı olacaktır.

Bununla da kalınmayacak toplumun tüm kesimini karlı çıkaracağı gibi, okuma alışkanlığı da toplumda yaygın hale getirileceğinden, bu da kültürel ve ekonomik gelişmenin anahtarı olacaktır.

2019 yılı sonrasından eğitim kurumlarından zaten tatil günlerinde kurslar açılmaktadır. Ancak dershanelerden meydana gelecek boşluğun başka yollarla doldurulmadan önce; eğitim kurumlarından verilen kursların haricinden, bu model dershanelerden meydana gelen boşluğu kapatacaktır.

Kaymakamlığın bünyesinde, halk Eğitim Müdürlüklerince yürütülecek kurslarda öğrenciler yetersiz olduğu konularda ders anlatmak, doküman temin etmek ve öğrencilerin çözemediği problemlerini çözümlemek gibi kurs çalışmaları en iyi bir şekilde yapıldığından, dershanelerin eksikliği hissettirilmeyecektir.

Kurstan arta kalan zamanında Halk Kütüphanesinde, Millet Kıraathanesinde sesiz ve temiz ortamda öğrenciler çalışarak kendilerini geliştireceklerdir. Her yönde hayata hazır bir hale geleceklerdir.

Bu model Devlete külfet, halka kazanç sağlayacaktır. Öğrencinin de dershane ihtiyacı gidermiş olacaktır.

Bu işlemler; kurallar çerçevesinde yapıldığı takdirde eğitimde bir atılım gerçekleşeceğini inancı içerindeyim. Çünkü öğrencilerimizin, Halk Kütüphanesi ve Milli Kıraathanede ikinci mekânları olacaktır. Bu modelle, toplumda ve en çok da gençlerimiz arasında okuma alışkanlığının yaygın hale gelmesini sağlayacaktır.

Devletin buradaki kazancı; hizmetin en iyisini sunarak, dershane ihtiyacını hisseden gençlerimizin buradaki çalışmalarıyla o ihtiyacı gidereceklerdir. Bu insanlarımızın Devletine ve milletine daha çok sahip çıkacağı inancı içerisindeyim.

Ülkenin kalkınmasında da bu modelin büyük bir katkı sunacağı inancı içerisindeyim.