YÖK'ü hiçe saydılar! Cuma vaktine bir de sınav koydular

YÖK'ün uyarılarına rağmen Cuma namazına gitmek isteyen üniversite öğrencileri ve öğretim üyeleri namaza gidemiyor.

Dini inanç hürriyetinin anayasal bir hak olmasına karşı, üniversite öğrencileri ve öğretim üyeleri dini vecibelerini yerine getiremiyor. Yıllardır kronik bir hâl alan sorun ile ilgili YÖK daha önce üniversite yönetimlerini yeni akademik yıl için uyarmıştı. Ancak üniversiteler buna dikkat etmiyor. Ders saatlerini yine Cuma namazına getiren üniversiteler, üstüne bir de sınav saatlerini de yine bu saate denk getirdi.

YÖK harekete geçmişti

Milli Gazete’nin haberine göre, Cuma namazı saatlerine üniversitelerde ders ve sınav koyulması Yükseköğretim Kurulu’nu (YÖK) harekete geçirmişti. 4 Nisan 2018 tarihli yayınlanan uyarı yazısında YÖK, üniversitelere, Cuma namazı saatine dikkat edilmesini istemişti. Yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması ile birçok üniversite de dersler konusunda bu hassasiyete dikkat edilmediği gibi sınav saatlerinde de Cuma hassasiyeti görmezden geliniyor.

Bazı üniversiteler YÖK'ü dinlemiyor!

Geçtiğimiz yıl üniversitelerde Cuma namazı saatlerine ders ve sınav koyulması tepki çekmiş, bunun üzerine YÖK üniversitelere uyarı yollamıştı. Yeni eğitim-öğretim hayatına başlayan üniversiteler Cuma namazı saatine ders koymazken bazı üniversitelerin bu konuyu önemsememesi öğrenci ve öğretim üyelerini veryansın ettirdi.

Artık sınav da koyuluyor

Öğrenciler ve öğretim üyeleri hazırlanan ders programları ile ibadetlerini yerine getiremezken bu durum sınavlarda da yaşanmaya başladı. Tüm uyarı ve tepkilere rağmen üniversiteler ders saatlerinin ayarlanmasında Cuma hassasiyeti göstermediği gibi bunu üniversitelerde yapılan sınavlarda da uyguluyor. Gazi Üniversite’sinden bölünerek Hacı Bayram-ı Veli Üniversitesi’nde sınav saatlerinin birçoğu Cuma namazına denk geliyor. Böylece adeta öğrencilerin elleri kolları bağlanıyor.

İşte YÖK'ün uyarısı

Son verilere göre 7 milyon öğrencinin yükseköğretimde eğitimlerini sürdürdüğü üniversitelerde, Cuma günü büyük bir sorun yaşanıyor. YÖK Cuma namazı saatlerinde ders konulmaması konusunda önemli adımlar atmıştı. YÖK üniversitelere şu uyarıyı yollamıştı: “Yükseköğretim kurumlarımızda mesai, ders, sınav ve uygulama saatlerinin Cuma namazı saati ile çakışması halinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bir aksaklığa meydan vermeden gerekli tedbirler alınarak isteyen akademik ve idari personel ile öğrencilere gerekli kolaylığın sağlanması; mesai saatleri ve/veya ders çizelgeleri, uygulama ve sınav saatlerinin bu doğrultuda düzenlenmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.”