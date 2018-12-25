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Ders sırasında okulun çatısı yandı

Rize'de bir lisenin çatısında ders sırasında çıkan yangın kısa süreli paniğe yol açtı.

25 Aralık 2018 Salı 17:02
Ders sırasında okulun çatısı yandı

Ekrem Orhon Mahallesi'ndeki Hasan Kemal Yardımcı Anadolu Meslek Lisesi'nin çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Okuldaki yangın alarmının çalınmasıyla kısa süreli panik yaşayan öğrenciler, binadan tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, binanın çatısı zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 17:02
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