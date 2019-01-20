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'Ders çalışmıyor' bahanesiyle dayaktan öldürülen Mertcan'ın bütün dersleri 'çok iyi'

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 'ders çalışmıyor' bahanesiyle babası tarafından dövülerek öldürülen küçük Mertcan'ın karnesindeki bütün notların 'çok iyi' olduğu ortaya çıktı.

20 Ocak 2019 Pazar 17:14
'Ders çalışmıyor' bahanesiyle dayaktan öldürülen Mertcan'ın bütün dersleri 'çok iyi'

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ders çalışmıyor diye babası tarafından dövülerek öldürülen çocuğun karnesi ortaya çıktı. Çocuğun bütün derslerinin "Çok İyi" olduğu görüldü.

'Ders çalışmıyor' denilerek katledildi

2 Ocak Çarşamba günü babası Mehmet Ali Y. tarafından ders çalışmadığı gerekçesiyle elektrikli süpürgenin demir sopasıyla darp edilerek ağır yaralanan Mertcan, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetmişti.

Geçtiğimiz cuma günü yarıyıl tatili dolayısıyla karnelerin dağıtılmasının ardından birinci sınıf öğrencisi Mertcan'ın da karnesi ortaya çıktı.

İskenderun Gültepe İlkokulu 1/A sınıfı öğrencisi olan Mertcan'ın karnesinde bütün derslerinin "Çok İyi" olduğu görüldü.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 17:14
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