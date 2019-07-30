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Dernek kisvesi altında ’kumarhane’

Eskişehir’de dernek binasında kumar oynadıkları tespit edilen 185 kişiye, toplam 59 bin 200 TL ceza uygulandı.

30 Temmuz 2019 Salı 12:15
Dernek kisvesi altında ’kumarhane’

Eskişehir’de dernek binasında kumar oynadıkları tespit edilen 185 kişiye, toplam 59 bin 200 TL ceza uygulandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip tarafından, Cumhuriyet Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir derneğe ihbar üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, dernek binasında kumar oynadıkları belirlenen 185 kişi ile 1 dernek yöneticisi gözaltına alınırken, tombala makinesi ve kumar malzemelerine de el konuldu. Gözaltına alınan 185 kişi, 320’şer lira ceza uygulanarak serbest bırakıldı. Toplamda 59 bin 200 TL para cezası uygulandığı, ’Kumar oynatmak için yer ve imkan temini’ suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınan dernek yöneticisinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:15
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