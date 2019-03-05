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Dernek başkanına "Hayvan bulundurmama" cezası

Antalya Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Orhan'a, görevini kötüye kullandığı iddiasıyla "Hayvan bulundurmama" cezası verildi- Mehmet Orhan:- "Bana uygulanan hayvandan men cezası Türkiye'de ilktir"

05 Mart 2019 Salı 23:16
Dernek başkanına "Hayvan bulundurmama" cezası

ANTALYA (AA) - Antalya Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (ASKODER) Başkanı Mehmet Orhan'a "Hayvan bulundurmama" cezası verildi.

Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, ASKODER Başkanı Orhan'ın, Dernekler Kanunu'na muhalefet, hayvanlara uygun olmayan şartlarda bakmak ve hayvanlardan maddi çıkar sağlamak suçlamalarıyla 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 24. maddesi uyarınca "hayvan bulundurmasının yasaklanmasına" karar verildi.

Orhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'daki Doyran Mahallesi'nde üç yıl önce "Kedi Köyü" kurduğunu ancak sokak hayvanlarına bakamadığı için de iki ay önce Konyaaltı Tarım ve Orman Müdürlüğüne dilekçe yazdığını söyledi.

Yetkililerin köydeki hayvanları teslim aldığını anlatan Orhan, "Konyaaltı sınırları içerisinde evi dahil olmak üzere sokak hayvanlarına bakmayacağına" dair tutanak tutulduğunu ifade etti.

Evindeki kör, topal kedi ve köpekleri barınağa teslim ettiğini dile getiren Orhan, şunları kaydetti:

"Bir yıldır kirasını ödeyemediğimiz için dernek ofisimiz, muhasebecimiz yok. Eksik evraklardan dolayı Tarım İlçe Müdürlüğü 24'üncü maddeyi uyguladı, sonra bana tebliğ edilmeden resmi bir gazetede yayınlatıyor. Bu madde, sokak hayvanlarına bakmaktan mendir. Türkiye'de herhangi bir kişiye böyle bir karar alınmadı. Bana uygulanan hayvandan men cezası Türkiye'de ilktir. Sokak hayvanları dernek başkanına uygulanan bu ceza Türkiye'de tektir, usülsüzdür."

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 23:16
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