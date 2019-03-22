DERLEME - Yeni Zelanda'da terör kurbanları için büyük dayanışma

ANKARA (AA) - Yeni Zelanda genelinde Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren 50 kurban için anma törenleri yapıldı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Christchurch'de geçen cuma iki camiye düzenlenen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından Müslümanlara destek için cuma ezanı, devlet kurumları Radyo Yeni Zelanda (RNZ) ve Yeni Zelanda Televizyonu (TVNZ) aracılığıyla canlı yayınlandı.

Ezanın ardından terör kurbanlarına saygı amacıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Nur ve Linwood camilerinde yaşamını yitirenler için Yeni Zelanda'nın tüm kentlerinde anma törenleri düzenlendi.



- Başbakan Ardern Christchurch'deki cuma namazına katıldı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, taktığı siyah başörtüsüyle Christchurch'deki Hagley Park'ta kılınan cuma namazına katıldı.



Terör saldırısının ardından söylemleri, aldığı tedbirler ve terör mağduru Müslümanlara sıcak yaklaşımlarıyla takdir toplayan Ardern, namaz öncesindeki kısa konuşmasına hadisle başlayarak, "Peygamber Muhammed dedi ki 'karşılıklı şefkat, merhamet ve sempatileri ile inananlar tek bir beden gibidir. Vücudun herhangi bir kısmı acı çekerse, tüm vücut acı hisseder.' Yeni Zelanda sizinle yasta. Hepimiz biriz." ifadelerini kullandı.

Başkent Wellington'da cuma namazı sırasında Kilbirnie Camisi'nin dışında yüzlerce kişi koruma ve dayanışma amacıyla sembolik insan zinciri oluşturdu.

- "Yeni Zelanda'nın yenilmez olduğunu gösterdik"



Linwood Camisi İmamı Alabi Lateef Zirullah tarafından okunan ezanın ardında hutbeye çıkan Nur Camisi İmamı Gamal Fouda, Başbakan Ardern, hükümet yetkilileri ve Yeni Zelandalılara desteklerinden dolayı teşekkür etti.



Terörün, rengi, dini ve ırkı olmadığını vurgulayan Fouda, "Yeni Zelanda'nın yenilmez olduğunu gösterdik. Dünya bizde sevgi ve birliğin örneğini görebilir. Kalbimiz kırık ama biz kırılmadık (yenilmedik)." diye konuştu.



- Yeni Zelandalı kadınlardan başörtülü destek



Yeni Zelanda’da cami saldırılarının ardından Müslümanlarla dayanışma için başörtüsü kampanyası başlatıldı.

Ülke genelindeki anma törenlerine katılan çoğu kadın, Müslüman kadınlara destek olmak amacıyla başörtüsü taktı.

Bazı televizyon sunucuları ekrana başörtüsü ile çıkarken, sosyal medyada #headscarfforharmony etiketiyle başörtüsü takan kadınlar fotoğraflarını ve mesajlarını paylaştı.

- Terör saldırılarında hayatını kaybeden 26 kişi toprağa verildi



Kılınan toplu cenaze namazının ardından Christchurch Memorial Park Mezarlığı'nda düzenlenen törenle 26 kişi toprağa verildi. Cenaze törenine binlerce kişinin katıldığı belirtildi.

Saldırının en genç kurbanı 3,5 yaşındaki Mucad İbrahim de bugün toprağa verilenler arasında yer aldı.

- Avustralya'daki camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı

Avustralyalı Müslümanlar, Christchurch'teki Nur ve Linwood camilerine düzenlenen terör saldırısının ardından, ilk cuma namazında hayatını kaybeden 50 kişi için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Ülke genelindeki yüzlerce camide verilen cuma vaazı ve hutbesinde, terörün korku salarak toplumu birbirinden ayırmayı hedeflediği hatırlatılarak, birlik mesajları verildi.



- "Olaylar teröristin istediği şekilde olmadı"



Melbourne'deki Meadow Heights Camisi'nde cuma hutbesini veren Avustralya Milli Görüş Gençlik Teşkilatları Başkanı Talha Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müslümanların her zaman olduğu gibi korkmadan camiye geldiklerini söyledi.



Bozkurt, "Allah'a şükürler olsun ki olaylar teröristin istediği şekilde olmadı. Gördüğünüz üzere çok büyük bir cemaatimiz vardı elhamdülillah. Onların amacı, Müslümanları toplum içine çıkmaktan, camiye gitmekten korkutmak. Allah'a şükür, bizim korkacağımız bir şey yok. Biz zaten ölüme doğuştan itibaren inanan insanlarız, o tür şeyler bizi etkilemez." ifadelerini kullandı.



Saldırının ardından farklı inançlara mensup Avustralyalıların İslam'a ilgi duyduğunu vurgulayan Bozkurt, "Burada toplum çok büyük bir birlik içinde. Müslümanlarla olsun, gayrimüslimlerle olsun. Gayrimüslim komşularımız gelip selam veriyorlar, siyasiler geliyorlar. Herkes İslam'a merak duymaya başladı. Bu da Allah'ın hikmetlerinden birisi. Biz de elimizden geldiği kadar bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz." dedi.



Victoria eyaletindeki tüm camilerde polis ekipleri bulundurduklarını söyleyen Hume Bölgesi Emniyet Amiri Darren Franks, camilerde bulunmalarını, "Camiler için risk yok, namaza gelenler için de bir risk yok. Burada toplumla birlikte olduğumuzu vurgulamak istiyoruz. Herkesin rahat bir şekilde ibadetini yapma hakkı var ve toplumun bizi polis üniformasıyla dışarıda görmesi çok önemli. Onun için buradayız." sözleriyle açıkladı.

- Başbakan Ardern'in ölümle tehdit edildiği ortaya çıktı

Öte yandan New Zealand Herald gazetesinde yer alan habere göre, Başbakan Jacinda Ardern'in sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri aldığı ortaya çıktı.

Ardern'e bir Twitter hesabından gönderilen silah fotoğrafının da yer aldığı mesajda, "Sırada sen varsın" ifadesinin yer aldığı belirtildi.

Polis yetkilileri hesabın dondurulduğunu, tehditlerle ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığını söyledi.























