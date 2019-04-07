0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

DERLEME - Libya'daki gelişmelere ilişkin haberlerimizi derleyerek yeniden yayımlıyoruz.Saygılarımızla.AA

Ulusal Mutabakat Hükümeti, başkent Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatan General Halife Hafter'e bağlı güçlere karşı "Öfke Volkanı" operasyonu başlattı- Trablus'taki çatışmalarda 21 kişi öldü, 27 kişi yaralandı- Hafter güçlerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, başkent Trablus'a düzenledikleri saldırılarda savaş uçağı kullandıklarını itiraf etti

07 Nisan 2019 Pazar 23:44
DERLEME - Libya'daki gelişmelere ilişkin haberlerimizi derleyerek yeniden yayımlıyoruz.Saygılarımızla.AA

TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri, başkent Trablus'u ele geçirmek için perşembe günü saldırı başlatan General Halife Hafter'e bağlı güçlere karşı operasyon başlattı.

UMH'ye bağlı birliklerin Sözcüsü Muhammed Kanunu, Trablus'ta yaptığı basın açıklamasında, Hafter'e bağlı güçlere karşı UMH güçlerinin operasyon başlattığını belirtti.

Kanunu, "Burkan al-Gadab (Öfke Volkanı)" adını verdikleri operasyonun yasa dışı biçimde saldırganlar tarafından ele geçirilen bölgelerin temizlenmesini amaçladığını ifade etti.

Hafter güçlerinin "meşruiyeti bozmak için başarısız bir darbe girişiminde" bulunduklarını söyleyen Kanunu, UMH güçlerinin Trablus'u ve tüm şehirleri koruma yeteneğine sahip olduğunu vurguladı.

Hafter güçlerinden çok sayıda kişinin esir alındığını aktaran Kanunu, Hafter güçlerine bağlı bulunanları "aldatılmış kişiler" olarak nitelendirerek, silah bırakma çağrısında bulundu.

- Libya'nın başkenti Trablus yakınlarında şiddetli çatışma

Libya'nın başkenti Trablus çevresinde General Halife Hafter'e bağlı güçler ile UMH birlikleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hafter'e bağlı güçler ile UMH birlikleri arasında Trablus çevresinde sabahın erken saatlerinde çatışma çıktı. Trablus'un güney cephesi ile ilk kez kentin orta kesimlerinden silah sesleri yükseldi.

Çatışmanın, UMH'ye bağlı silahlı birliklerin, Trablus'un doğusundaki Misrata kentinden başkente ulaşmasından birkaç saat sonra başladığı belirtildi.

Yerel medya kaynakları, çatışmaların, Hafter'in dün kontrolü altına aldığı ve 2014'ten bu yana hava trafiğine kapalı tutulan Uluslararası Trablus Havalimanı çevresinde yaşandığını ifade etti.

- ABD Libya'daki askerlerini çekiyor

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM) tarafından yapılan açıklamada, "Libya'da artan karışıklıktan dolayı ABD Afrika Komutanlığını desteklemek amacıyla ülkede bulunan Amerikan güçleri geçici olarak ülkeden çekildi." ifadesi kullanıldı.

AFRICOM'un Libya'daki görevlerinin, diplomatik misyonlara askeri destek, terörle mücadele ve UMH ile ortaklığın geliştirilmesi gibi faaliyetlerden oluştuğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD Afrika Komutanlığı Libya'daki güvenlik durumunu değerlendirirken tedbir amaçlı askeri bir planlama yapıyor. Komutanlık, gelişen güvenlik durumundan dolayı personel değişiklikleri yapıyor. ABD Afrika Komutanlığı Libya'daki koşulları izlemeye devam edecek ve uygun olduğu takdirde Amerikan askeri varlığını sürdürmek için fizibilite değerlendirmesi yapacaktır."

- Trablus'taki çatışmalarda 21 kişi öldü

Libya'da UMH'ye bağlı Sağlık Bakanlığı tarafından Facebook hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Trablus'ta darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler ile uluslararası toplum tarafından tanınan UMH'ya bağlı birlikler arasındaki çatışmalarda 21 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hafter güçlerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, başkent Trablus'a düzenledikleri saldırılarda savaş uçağı kullandıklarını itiraf etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 23:44
  1. Halife Hafter
  2. Libya
  3. Trablus

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hafter'in sözcüsü: Trablus'a savaş uçağıyla saldırdık
    1. Hafter'in sözcüsü: Trablus'a savaş..
    2. Balıkesir’de devrilen traktörün..
    3. ABD askerlerini Libya’dan çekiyor
    4. "YSK'ye karşı kullanılan dili kınıyoruz"
    5. "İmamoğlu'nun aceleci tavrı halkın..
    6. GÜNDEM ÖZETİ / 8 Nisan 2019
    7. "Uluslararası eşkıyalık bütün dünyayı..
    8. AK Parti Sözcüsü Çelik: “Hesap..
    9. PSG şampiyonluk fırsatını tepti
    10. Adana’da koca dehşeti: 2 ölü, 2 yaralı
    11. İran Kızılayı: “ABD ambargoları maddi..
    12. Yusaf Şimşek: "Burada kaybetmek üzücü"
    13. DERLEME - Libya'daki gelişmelere..
    14. Lösemi hastası Minik Öykü için annesi..
    15. Bakan Akar'dan uyarı: Kafasını kırarız!
    16. Judo: Anadolu Yıldızları Ligi Türkiye..
    17. Hafter'e bağlı güçlerden savaş uçağı..
    18. Abdullah Büyük Hoca'dan aile vurgusu:..
    19. AK Parti, Honaz için YSK'ye itirazda..
    20. GÜNCELLEME - Mersin'de fabrika..
    21. Adana'da silahlı aile kavgası: 2 ölü,..
    22. Maçın ardından
    23. Çatışmalar şiddetlendi! Türkiye..
    24. Aydın'da kahreden olay! 8. sınıf..
    25. Libya’da çatışmalar sürüyor: 21 ölü,..
    26. Trump o skandal kararı nasıl aldığını..
    27. Kazada ağır yaralanan güvenlik..
    28. Ülkede aşiret liderlerine çağrı..
    29. Roman çocuklar, polis üniforması giyip..
    30. Bodrum Belediye Meclisi seçimin..
    'Seçmen taşıdılar' diye itirazda bulundu! Seçim tekrarlanacak
    'Seçmen taşıdılar' diye itirazda bulundu! Seçim tekrarlanacak
    Müslüman ülkede darbe girişimi! ABD, tüm askerlerini bölgeden çekti
    Müslüman ülkede darbe girişimi! ABD, tüm askerlerini bölgeden çekti
    İlber Ortaylı: İngiltere ile birlikte dünyada iki devletten birisiyiz
    İlber Ortaylı: İngiltere ile birlikte dünyada iki devletten birisiyiz
    Skandal liste ortaya çıktı! İşte yasaya aykırı görev alan isimler
    Skandal liste ortaya çıktı! İşte yasaya aykırı görev alan isimler
    CHP-İP ve HDP ittifakında koltuk kapma kavgası!
    CHP-İP ve HDP ittifakında koltuk kapma kavgası!

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    Bunu yapan yandı! 10 bin 555 lira cezası var
    Bunu yapan yandı! 10 bin 555 lira cezası var
    Sudan karıştı! Ordu karargahına girdiler
    Sudan karıştı! Ordu karargahına girdiler