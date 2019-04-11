DERLEME - Libya'daki gelişmelere ilişkin haberlerimizi derleyerek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Halife Hafter güçlerini "çocuk savaşçı" kullanmakla suçladı.

Libya İçişleri Bakanı Ali Fethi Başağa, yaptığı yazılı açıklamada, Hafter güçlerinin Trablus'a yönelik saldırılarında çocuk savaşçıların kullanıldığını öne sürerek, "Bu yürek sızlatan bir durum. Onlar henüz çocuk. Onların yetiştiğini, eğitildiğini ve gelecek için hazırlandığını görmek yerine, ölüme hazırlandıklarını görüyoruz." ifadesini kullandı.



Hafter güçlerinin Trablus'a saldırısını da değerlendiren Başağa, operasyonu "kabul edilmesi mümkün olmayan gayrimeşru bir hareket" şeklinde nitelendirdi.



Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Seyyale ise Birleşmiş Milletler'e salı günü sunduğu mektupta Hafter güçlerinin Trablus saldırısında çocuk savaşçı kullandığını dile getirdi.

Seyyale, BM'nin duruma acilen müdahale etmesini isteyerek, saldırıların durması, saldıran güçlerin caydırılması ve krizin barışçıl çözümü için gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulundu.



Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile General Halife Hafter güçleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Libya'nın başkenti Trablus'ta yaklaşık yarım milyon çocuğun büyük risk altında bulunduğunu duyurdu.

- Hafter güçleri Trablus Uluslararası Havalimanı'nı aldı

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, Trablus Uluslararası Havalimanı'nın tamamını ele geçirdiklerini açıkladı.



Sözcü Mismari, ülkenin doğusundaki Bingazi kentinde düzenlediği basın toplantısında, "Trablus Uluslararası Havalimanı'nın tamamında kontrolü sağladık ve güçlerimiz şu an başkent Trablus ile doğusu arasındaki ana yolu kesmeye çalışıyor." dedi.



Mismari ayrıca, başkent Trablus'u ele geçirmek için başlattıkları saldırıdan bu yana Hafter güçlerinden 28 kişinin öldüğünü, 92 kişinin yaralandığını ifade etti.

- Çatışmaların bilançosu: 58 ölü, 275 yaralı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmalarda bir haftada 58 kişinin öldüğünü, 275 kişinin yaralandığını açıkladı.

DSÖ Libya Ofisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, General Halife Hafter'in 4 Nisan'da Trablus'a yönelik başlattığı askeri hamleyle patlak veren ağır bombardıman ve silahlı çatışmalarda bugüne kadar 6'sı sivil 58 kişi yaşamını yitirdi.



Açıklamada, hayatını kaybeden siviller arasında 2 doktor ile 1 ambulans şoförünün de bulunduğu belirtildi.



Çatışmalarda 275 kişinin yaralandığı bilgisi verilirken, binlerce kişinin evlerini bırakarak kaçtığı, diğerlerinin de çatışma bölgelerinde sıkışıp kaldığı kaydedildi.



DSÖ'nün açıklamasında, Trablus'taki çatışmaların devam etmesi ve yaralı sayısının artması ihtimaline karşılık Örgütün ivedilikle bölgeye gönderilmek üzere sahra hastaneleri, ambulans ve sağlık teçhizatı tedarik ettiği aktarıldı.



DSÖ Libya Temsilcisi Cafer Hüseyin de Sağlık Bakanlığıyla iş birliği içinde yürütülen çalışmalar kapsamında bölgeye acil müdahale ekipleri gönderildiğini ifade etti.

- UMH güçleri Yermuk'u geri aldı

Libya'nın başkenti Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), kentin güneyindeki Ayn Zara beldesinde Hafter güçlerinin dün ele geçirdiği bölgenin en büyük askeri karargahı olan Yermuk'ta kontrolü tekrar sağladıklarını açıkladı.



Trablus'u ele geçirmek üzere saldırılarını sürdüren Halife Hafter'e bağlı güçlerden gelen benzer duyurunun ardından birkaç saat sonra askeri bir kaynak tarafından AA muhabirine yapılan açıklamada, kampın Hafter güçlerinden geri alındığı operasyonun Sumud Tugayı'ndan gelen destekle başarılı olduğu belirtildi.

- Trablus güneyinde çatışmalar devam ediyor

Libya'nın başkenti Trablus'un güneyinde bazı yerlerde Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerle General Halife Hafter liderliğindeki birlikler arasında çatışma yaşanıyor.



Trablus'un güneyindeki Ayn Zara, Es-Sevani ve El-Kerimiyye bölgeleri, Hafter liderliğindeki birliklerle UMH'ye bağlı güçler arasındaki en şiddetli çatışmalara sahne oluyor.