DERLEME - Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasına ilişkin haberlerimizi derleyerek yeniden yayımlıyoruz.Saygılarımızla,AA

DÜZCE (AA) - Düzce'nin, meydana gelen su baskını ve toprak kayması nedeniyle "afet bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde 17-18 Temmuz'da aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afeti nedeniyle Akçakoca ve Cumayeri ilçeleriyle bağlı köylerinde kaybolan 7 vatandaştan 5'inin cesetlerine ulaşıldığı hatırlatıldı.



Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde Valilikçe teknik personel tarafından bölgede yapılan afet etkisi belirleme çalışmaları sonucu hazırlanan ön hasar tespit çalışmalarının, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına gönderildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"17-18 Temmuz 2019 tarihlerinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afetinin Düzce ili genelinde 'Genel Hayata Etkili' (Afet Bölgesi) olduğu ve bu afet sebebiyle yapıları hasar gören vatandaşların afetzede kabul edilmesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca uygun görülmüştür. Valiliğimiz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda kesin ve itiraz hasar tespit çalışmalarının yaptırılarak, kesin ve itiraz hasar tespit çalışmaları neticesinde hazırlanan hasar tespit raporu ve afetzede isim listesi mahallinde aynen ilan edilecektir."

- Sağanak uyarısı nedeniyle ekipler güvenli bölgeye çekildi

Kaybolan iki çocuğu arama çalışmalarına katılan ekipler, sağanak uyarısı nedeniyle güvenli bölgeye çekildi.



Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım, Uğurlu ve Melenağzı köylerinde, Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE), İHH Arama-Kurtarma, Ulusal Keşif, Arama ve Kurtarma (UKSAR), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Sakarya, Eskişehir, Bursa, İstanbul illerinden gelen arama kurtarma ekiplerinin, kaybolan iki çocuğu arama çalışması gün boyu sürdü.



Meteoroloji yetkililerinin bölgede sağanak uyarısı nedeniyle kriz merkezi, ekiplerin güvenli bölgeye çekilmesi talimatı verdi. Talimat sonrası ekipler, çalışmalarına ara verdi.



- "Yağış süresince çalışma olmayacak"



Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meteoroloji yetkililerinin bölgede sağanağın etkili olacağı uyarısının ardından ekiplerin güvenli bölgeye çekilmesi talimatı verdiklerini söyledi.

Bu kapsamda yağış süresince çalışmaların olmayacağını ifade eden Dağlı, "Yağış nedeniyle ekipler, çalışmaları durdurup tekrar başlayacak. Dere içerisinde iş makinesi bırakılmayacak, muhkem yerlere çekilecek." dedi.

Vali Dağlı, bazı basın yayın organlarında yer alan "3 gündür sokakta kalıyorlar" başlıklı habere ilişkin ise şunları kaydetti:



"O bilginin yanlış bir bilgi olduğu şeklinde bilgi geldi. Ayrıca şöyle bir yanlış bilgi de var, maalesef, sanki Düzce Valiliği veya kaymakamlıklar dışarıdan gelen yardımları kabul etmiyor gibi. Böyle bir şey kesinlikle olmaz. Böyle bir zamanda yardım yapılmak istenmesi kutsaldır. Bunları kabul etmemek gibi bir durum, düşünce kesinlikle olmaz. Güzel bir koordine sağlıyoruz, koordinasyonumuz çok iyi, Allah'a şükür."

- "Afet yaralarının sarılması çalışmaları il dışından gelen desteklerle devam ediyor"

Düzce Valiliğinden afet yaralarının sarılması çalışmalarının il dışından gelen desteklerle devam ettiği, hiçbir kurum ve kuruluştan teklif edilen yardım önerisinin reddedilmesinin söz konusu olmadığı bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meydana gelen sel felaketi nedeniyle il dışından çeşitli kurumlardan gelen yardım taleplerinin reddedildiğine dair bazı basın kuruluşlarında çıkan haberler üzerine açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.



Afet yaralarının sarılması çalışmalarının, il dışından gelen desteklerle devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, Düzce, Zonguldak, Bilecik ve Bolu il özel idareleri, Orman Genel Müdürlüğü, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Sakarya ve Konya büyükşehir belediyeleri ve diğer kamu ve sivil toplum kuruşlarına ait değişik marka ve evsafta iş makinesi, araç ve gerecin beraberindeki personelle afetin meydana geldiği tarihten itibaren Düzce İl Afet ve Koordinasyon Merkezi emrinde çalışmaları sürmektedir. Hiçbir kurum ve kuruluştan teklif edilen yardım önerisinin reddedilmesi söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

- Fiyat denetimleri yapılıyor

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, Akçakoca ilçesinde su fiyatlarının olması gerekenin üzerinde arttığına dair haberler üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından sel felaketi yaşanan bölgelerde herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için başta Akçakoca ilçesinde olmak üzere, hazır su, birçok gıda ve temizlik ürünlerinde gerekli denetimlerin yapılarak olası fiyat artışının olmaması yönünde önlemlerin alınmaya devam edildiği kaydedildi.

Öte yandan sel, su baskını ve heyelan sonrası meydana gelen ve genel hayatı etkileyen afet sebebiyle yapıları ağır ve yıkık derecede hasar gören 47 afetzedeye acil yardım ödemeleri yapıldığı bildirildi.

Düzce'de meydana gelen su baskını ve toprak kaymasının ardından bölgedeki zarar gün yüzüne çıkmaya başladı.



Bölgede geçen hafta çarşamba akşamı ve perşembe gecesi etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Akçakoca ilçesinde derelerin taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelirken, Melen Çayı'ndaki rafting tesisleriyle sahil şeridinde bulunan turizm işletmeleri zarar gördü.



İşletme sahipleri, belediyenin iş makineleri ve kendi imkanlarıyla iş yerlerinde temizlik çalışması yapıyor.



Akçakoca Değirmenağzı mevkisindeki bir restoranda çalışan Muammer Yunuslu (49), AA muhabirine, otel, düğün salonu ve restoranlarında oluşan zararın büyük olduğunu söyledi.



"Sözün bittiği yerdeyiz." diyen Yunuslu, şunları kaydetti:



"Yaşadığımız felaketten de öte idi. Ne yapacağımızı şaşırdık, çaresiz bir durumdayız. Yaklaşık 20 kişi bu tesisten ekmek yiyorduk. Hepimiz işsiz kaldık, işverenlerimiz çaresiz kaldı. İnanır mısınız, şu an insanların evine ekmek götürecek parası yok. Bu yaşıma kadar felaketin bu kadarını ilk defa gördüm, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Deprem gibi bir şey oldu. Suyun önüne hiçbir şey geçemedi."



Yunuslu, dere yataklarına yerleşim yeri yapılmaması gerektiğini acı tecrübeyle yaşadıklarını anlatarak "Dere yataklarının ıslahının çok önemli olduğunu bu acı tecrübeyle fark ettik. Lütfen, kimse dere yataklarına ev yapmasın. Ağaç pisliklerini ve diğer malzemeleri dere yataklarına atmayalım, sonuçta bunlar gelip köprüleri tıkıyor, köprüler de baraj oluşturuyor. Yağan yağmur bu hale getirebiliyor." diye konuştu.

- "Soğukkanlılığım beni hayatta tuttu"



Sel akşamı işletmesinde mahsur kalan 68 yaşındaki Erol Özkök, zor saatler yaşadığını belirtti.



Ekiplerin kendisini kurtarmak için yoğun çaba sarf ettiğini vurgulayan Özkök, "Sabah saat 08.00 sıralarında bir uğultu ile uyandım. İşletmemin bahçesine çıkmak istedim fakat üzerime doğru çok yüksek bir sel akıntısı geliyordu. Kendimi kurtarmak istedim ama akıntı beni geriye itti." ifadelerini kullandı.



İşletmesindeki en yüksek yere çıktığını ve 45 dakika orada kaldığını aktaran Özkök, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Su, iki dakikada 2,5 metre yüksekliğe ulaştı, 45 dakika sonra çekilmeye başladı. İtfaiye ekipleri beni alamayınca iş makinesi gelip beni kurtardı. Soğukkanlı davrandım, öyle davranmasam belki de sel suyuna kapılıp ölecektim. Soğukkanlılığım beni hayatta tuttu. En büyük sermaye can, ben kazandım, ben kaybettim. Ne yapalım."

Bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 19 Temmuz'da Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında kayıp olarak aranan Fatma Töngel'in, 21 Temmuz'da Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede Cengiz Töngel'in, 22 Temmuz'da Uğurlu köyünde ikizlerden 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın, dün de anne Nilgün ile kızı 9 yaşındaki Funda Kaplan'ın cesedi bulunmuştu.