DERLEME - Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasına ilişkin haberlerimizi derleyerek yeniden yayımlıyoruz.Saygılarımızla,AA

SAKARYA (AA) - Su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde anne ile 9 yaşındaki kızının cesedi bulundu.

Bölgede kayıp 4 kişinin bulunması için yürütülen çalışmalar kapsamında AFAD ekipleri Uğurlu köyünde bir kadın ile bir kız çocuğunun cesedine ulaştı.

Esmahanım köyündeki evlerinden yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunan kadın ve çocuğun cansız bedenlerinin, birbirlerine 15-20 metre mesafede olduğu öğrenildi.

Ekipler, kısmen balçık ve ağaç kütükleri arasında olan cenazeleri bulunduğu yerden çıkardı.

Daha sonra yakınları tarafından teşhis edilen cenazelerin, anne Nilgün (39) ile 9 yaşındaki kızı Funda Kaplan'a ait olduğu belirtildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından anne ve kızının cenazesi Akçakoca Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Ekiplerin, kayıp iki çocuğu bulmak için bölgedeki arama çalışması sürüyor.





- Eşi ve kızlarına son kez sarıldı

Su baskını ve toprak kaymasının ardından cesetlerine ulaşılan anne ve iki kız çocuğu son yolculuklarına uğurlandı.



Esmahanım köyünde, geçen hafta çarşamba akşamı ve perşembe gecesi etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra kaybolan ve cansız bedenleri bulunan anne Nilgün (39) ile 9 yaşındaki kızı Funda ve 7 yaşındaki kızı Sanem Kaplan'ın cenazeleri, Düzce merkezdeki Aziziye Mezarlığı'na getirildi.



Baba Erkan Kaplan'ın defin işlemi öncesi vefat eden eşi ve çocuklarına son kez sarılması, duygusal anlar yaşattı.

Törene katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da baba Kaplan'ı teselli etti.

Burada İl Müftüsü Hüseyin Can tarafından kıldırılan cenaze namazlarının ardından anne ve kızlarının cenazeleri, yan yana kazılan mezarlara defnedildi.

Bakan Kurum, namazı baba ve oğlu Furkan Kaplan'ın arasında saf tutarak kıldı.

Cenazeye, Kaplan ailesi fertlerinin yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Faruk Özlüile vatandaşlar katıldı.

- 213 personel, 56 araç kayıpları arıyor

Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE), İHH Arama-Kurtarma, Ulusal Keşif, Arama ve Kurtarma (UKSAR), Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ile diğer ekipler, selden en fazla etkilenen Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu ile merkeze bağlı Melenağzı köylerinde toplandı.



Ekipler, kaybolan 3'ü çocuk 4 kişiyi bulmak için dere yataklarıyla su taşkınlarının olduğu bölgede arama faaliyeti yürütüyor.



Kaybolan kişilerin denize gidebileceği ihtimalinin de değerlendirildiği çalışmalarda 213 personel, 56 araç, botlar, arama kurtarma köpekleri ve helikopterler görev yapıyor.



İş makineleri de köpeklerin işaret ettiği yerlere odaklanarak çalışıyor.



Öte yandan, bölgede, Türk Kızılay, İl Sağlık Müdürlüğü gezici sağlık aracı ve diğer STK'lerin selzedelere yardımları sürüyor.



- Gönüllülerin arama çalışmaları aksiyon kamerasında

Kuvvetli yağış sonrası su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'de rafting ekiplerinin arama faaliyetleri aksiyon kamerasına yansıdı.



Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe ve arkadaşlarının oluşturduğu "Rafting Arama Kurtarma" adı verilen gönüllü arama kurtarma ekibi, bölgedeki çalışmalara katıldı.



Düzce Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında oluşturulan İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nden alınan izin doğrultusunda ekip, 18 Temmuz'da Jandarma Genel Komutanlığının helikopteriyle selden en fazla etkilenen köylerden Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım'a gitti.



Kayıp vatandaşları arama çalışmalarına Melen Çayı'nda rafting botlarıyla katılan ekip, iki gün bölgede kaldı.



Ekip, suyun biraz çekilmesiyle bölgedeki evlere giderek vatandaşların yardımına koştu.



Diğer arama kurtarma ekipleriyle koordineli çalışan raftingciler, Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasında 7 kişilik Aşıkoğlu ailesine ulaşıp aile bireylerini helikoptere bindirerek bölgeden tahliye etti.



Raftingcilerin gönüllü olarak katıldıkları arama kurtarma faaliyetleri, aksiyon kameralarınca kaydedildi.



Görüntülerde, 8 kişilik rafting ekibinin iki bot ile bölgedeki evlere gitmeleri ve bölgede botlarla yaptıkları çalışmalar yer alıyor.

- "475 yapı sel ve heyelandan etkilendi"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bölgede yaşanan su baskını ve toprak kaymasına ilişkin Düzce İl Afet Acil Durum Koordinasyon Merkezinde yetkililerden brifing aldı.

Daha sonra Akçakoca ilçesinde zarar gören bölgelerde incelemelerde bulunan Kurum, Uğurlu köyü sakinleriyle köy merkezinde bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Köy merkezinden geçen dere kenarında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurum, sel sebebiyle Düzce ve Türkiye'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Kurum, 3 ilçe 45 köyde hasar tespit çalışması yapıldığını belirterek, hasar tespit çalışmalarına göre 319 az hasarlı bina, 45 ağır hasarlı bina, 85 yıkık ve 26 da istinat duvarı olmak üzere toplamda 475 binanın bu heyelandan, selden etkilendiğini, yine 66 binanın da heyelan riski altında olduğunu bildirdi.

Bölgenin "afet bölgesi" ilan edilmesine ilişkin Bakan Kurum, talebin Valilik kanalıyla gönderildiğini, Afet İşleri Başkanlığının bu süreci çalıştığını aktararak, afet bölgesi ilan edilsin edilmesin, buradaki enkazın devlet tarafından en kısa sürede kaldırılacağını vurguladı.

Bakan Kurum, bölgede herhangi bir salgın riski bulunmadığını, bununla ilgili her türlü tedbirin Valilik, AFAD, Türk Kızılay ve tüm birimler kanalıyla alındığını kaydetti.

- MHP heyeti bölgeyi ziyaret etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül ve beraberindeki heyet, Akçakoca Belediyesini ziyaret etti.

Buradaki toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Durmaz, sel felaketinin zararlarının en kısa sürede çözüleceğini söyledi.

Bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Durmaz ve beraberindekiler, daha sonra Akçakoca Değirmenağzı bölgesinde incelemelerde bulundu.

- İki çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Esmahanım, Uğurlu ve Melenağzı köylerinde, Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE), İHH Arama-Kurtarma, Ulusal Keşif, Arama ve Kurtarma (UKSAR), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Sakarya, Eskişehir, Bursa, İstanbul illerinden gelen arama-kurtarma ekiplerinin, kaybolan iki çocuğu arama çalışması gün boyu sürdü.

Esmahanım ve Uğurlu köyleri ile Melenağzı'nda aramalarını yoğunlaştıran ekipler, 21 kilometrelik hatta yürütülen çalışmalara yarına kadar ara verdi.



Türk Kızılay, İl Sağlık Müdürlüğü, UMKE, gezici sağlık aracı ve diğer STK'lerin selzedelere yardımları sürüyor.

Ara verilen arama kurtarma çalışmaları, yarın sabah yeniden başlatılacak.