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Derinkuyu Kaymakamlığı: "Mavi Balina’ olayı gerçek dışıdır"

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Özlüce köyünde meydana gelen intihar olayını bazı basın yayın organlarının ’Mavi Balina’ intiharı haberi şeklinde yayınlamasını Derinkuyu Kaymakamlığı yalanladı.

02 Nisan 2019 Salı 14:26
Derinkuyu Kaymakamlığı: "Mavi Balina’ olayı gerçek dışıdır"

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Özlüce köyünde meydana gelen intihar olayını bazı basın yayın organlarının ’Mavi Balina’ intiharı haberi şeklinde yayınlamasını Derinkuyu Kaymakamlığı yalanladı.


Derinkuyu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “31 Mart 2019 Pazar günü ilçemize bağlı Özlüce Köyünde meydana gelen intihar olayının “MAVİ BALİNA” isimli oyunla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Bahse konu olayın, bu oyun nedeniyle meydana geldiğine dair yapılan haber ve bilgilendirmeler tamamen gerçek dışıdır. Olayla ilgili olarak adli makamlarca yürütülen soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 14:26
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