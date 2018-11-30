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Deriner Barajı'ndan ekonomiye 850 milyon liralık katkı

Artvin Valisi Yılmaz Doruk:- "Deriner Barajı'nda bugüne kadar toplam 8,5 milyar kilovatsaat enerji üretilmiş olup milli ekonomiye yaklaşık 850 milyon dolar katkıda bulunulmuştur"

30 Kasım 2018 Cuma 17:16
Deriner Barajı'ndan ekonomiye 850 milyon liralık katkı

ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Deriner Barajı'nda bugüne kadar toplam 8,5 milyar kilovatsaat enerji üretildiğini, milli ekonomiye yaklaşık 850 milyon dolar katkıda bulunulduğunu söyledi.

Doruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Deriner Barajı'nın çift eğrilikli beton kemer baraj tipinde 249 metre gövde yüksekliğiyle sınıfında Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olduğunu söyledi.

Türkiye-Rusya ikili işbirliğiyle inşaatına 8 Ocak 1998'de başlanan Deriner Barajı'nın 12 Aralık 2012'de açıldığını ifade eden Doruk, barajın kurulu gücünün yıllık 670 megavat, yıllık ortalama üretim kapasitesinin ise 2 milyar 118 milyon kilovatsaat olduğunu belirtti.

Doruk, Deriner Barajı'nın dünya üzerindeki mühendislik harikaları arasında gösterildiğine dikkati çekerek, barajın, 2012'de düzenlenen Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları finalleri ve Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayında mühendislik projeleri jürisi tarafından ödüle layık görüldüğünü kaydetti.

Bu yıl 27 Kasım 2018 itibarıyla Deriner Barajı'nda yaklaşık 2 milyar kilovatsaat enerji üretildiğine işaret eden Doruk, "Bu değer planlama aşamasında öngörülen enerji üretimine çok yakın bir değerdir. Ayrıca ülkemizin en yüksek barajı olan Deriner Barajı'nda bugüne kadar toplam 8,5 milyar kilovatsaat enerji üretilmiş olup milli ekonomiye yaklaşık 850 milyon dolar katkıda bulunulmuştur." dedi.


Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 17:16
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