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"Derin Uyku" sergisi sanatseverlerle buluştu

Fotoğraf sanatçısı Yüksel Özen ile heykeltıraş Malik Bulut'un birlikte hazırladığı "Derin Uyku" adlı sergi, F Sanat Galeri'de açıldı

07 Mart 2019 Perşembe 18:15
"Derin Uyku" sergisi sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Fotoğraf sanatçısı Yüksel Özen ile heykeltıraş Malik Bulut'un birlikte hazırladığı "Derin Uyku" adlı sergi, F Sanat Galeri'de sanatseverlerle buluştu.

Fotoğraf ve heykel sanatının bir araya geldiği sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Yüksel Özen, sergideki fotoğraflarını Shakespeare'in Hamlet eserindeki "Ophelia" karakterinden ilham alarak çektiğini söyledi.

Özen, hazırladığı fotoğraf serisinde farklı bir konsept denemeye çalıştığını dile getirerek, "Ophelia karakterine bir gelinlik giydirdim ve fotoğraflarını Yalova Erikli Şelalesi'nde çektim. Doğanın içinde gerçekleşen bir fotoğraf çalışması oldu. Mümkün olduğunca fotoğrafların renklerinde oynama yapmadım. Sadece tonlamalarda kendi istediğim resimsel etkiyi vermek için uğraştım." dedi.

Heykeltıraş Malik Bulut ise yaklaşık 6 ayda sergiye hazırlandıkları ve bu sergiye özel 10 eser yaptığını ifade ederek, şunları anlattı:

"Eserlerimi hazırlarken taşın her cinsini kullanıyorum ama bu sergide mermer, volkanik taş ve bronzun yanı sıra ilk defa altın kullandım. Sergide yaşam ve ölüm arasındaki zaman dilimindeki savaş, güç ve hayat kalmak gibi konuları ele aldım. Heykellerimle karanlığın içindeki hayatları ışığa kavuşturmayı hedefliyorum."

Toplam 24 eserin yer aldığı sergi, 2 Nisan'a kadar görülebilecek.


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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 18:15
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