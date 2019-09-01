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Deri’n Fikirler Eksiotuz’da canlanacak

Deri sektöründe yenilikçi ve vizyoner deri mühendisleri ile tasarımcıların takım olarak yarıştığı Deri’n Fikirler Deri Üretim ve Tasarım Yarışması bir yıl aranın ardından tekrar düzenleniyor.

01 Eylül 2019 Pazar 10:31
Deri’n Fikirler Eksiotuz’da canlanacak

Deri sektöründe yenilikçi ve vizyoner deri mühendisleri ile tasarımcıların takım olarak yarıştığı Deri’n Fikirler Deri Üretim ve Tasarım Yarışması bir yıl aranın ardından tekrar düzenleniyor. Bu sene tasarımcılar ve deri mühendisleri geçen yıllardan farklı olarak bireysel olarak yarışacak.



Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından, düzenlenen Deri’n Fikirler Deri Üretim ve Tasarım Yarışması’nda deri mühendisleri ve tasarımcılar, eksi işaretiyle kimliksizleştirilen OTUZ’a hak ettiği itibarı iade etme çabası içinde olacak. EKSİOTUZ temasıyla düzenlenecek Deri’n Fikirler 8. Deri Üretim ve Tasarım Yarışması ile deri sektörüne genç, yenilikçi deri mühendislerinin ve tasarımcıların katılımını hedeflediklerini belirten Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, genç deri mühendislerini ve tasarımcıları yarışmaya katılmaya, özgün tasarımlarıyla yarışmaya davet etti. İhraç ürünlerinin daha katma değerli hale gelmesi için tasarımın önemine işaret eden Zandar, "Türkiye’nin katma değerli ürün ihracatını artırmak için tasarıma odaklanmalıyız" diye konuştu.



İZFAŞ tarafından düzenlenen Leather and More Fuarı’nı çok önemsediklerini dile getiren Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, Deri’n Fikirler Deri Üretim ve Tasarım Yarışması’nın finalini ve "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"ni Leather and More Fuarı sürecinde yapacaklarını sözlerine ekledi. Deri’n Fikirler 8. Deri Üretim ve Tasarım Yarışması’na katılacak tasarımcı ve deri mühendislerinin 21 Ekim tarihine kadar başvurularını www.derinfikirler.net sitesi üzerinden online yapmaları gerekiyor. Yarışma son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşından gün almamış Güzel Sanatlar Fakülteleri veya Deri Mühendisliği bölümünde lisans/lisansüstü öğrencisi veya mezunu olma şartı aranıyor.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 10:31
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