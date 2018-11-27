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Deri ve Kürk Moda Fuarı Antalya'da açıldı

Fuar, manken Çağla Şikel ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın podyuma çıktığı defileyle başladı

27 Kasım 2018 Salı 22:01
Deri ve Kürk Moda Fuarı Antalya'da açıldı

ANTALYA (AA) - Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneğince organize edilen Deri ve Kürk Moda Fuarı (Leather&Fur Fashion Show) Antalya'da defileyle açıldı.

Manken Çağla Şikel ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın yanı sıra 30 mankenin podyuma çıktığı defilede, deri ve kürk sektörünün önde gelen ürünleri sergilendi. Defilede Ayşe Hatun Önal, sevilen şarkılarını da seslendirdi.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Gürkan Gözmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın sektöre can suyu verdiğini söyledi.

Fuarda hedef müşterilerle birebir iletişim kurduklarını ifade eden Gözmen, şunları kaydetti:

"Fuara katılan müşterilerin ülkelerinde kendi mağazaları var ve çok büyük ticari potansiyel oluşturuyorlar. Katılımcıların müşteri başı 100-150 bin dolar alım potansiyeli var. Bine yakın kişinin fuara katılması ciddi bir müşteri potansiyeli oluşturuyor. Bu fuarda 20-50 milyon arası sipariş toplama potansiyeli görüyoruz."

Türk firmalarından 46 markanın yer aldığı, 15 ülkeden bin kişinin katıldığı fuar 30 Kasım'da sona erecek.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 22:01
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  2. deri
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