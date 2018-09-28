Deri soyulmasına dikkat!
Deri soyulması; derinizin epiderm tabakasının hasar görmesinden kaynaklanır. Peki deri soyulması hangi sorunlar nedeniyle meydana gelir? Tıbbi tedavi gerektiren durumlar hangileridir?28 Eylül 2018 Cuma 18:30
Deri soyulması; derinizin epiderm tabakasının hasar görmesinden kaynaklanır.Deri soyulması, genellikle enfeksiyon veya güneş yanığı gibi, derinin doğrudanzarar görmesi halinde meydana gelir. Ancak, deri soyulması aynı zamanda, bağışıklıksistemi bozukluğunun veya bir başka hastalığın işareti de olabilir.
Kurdeşen, kaşıntı, kuruluk ve tahrişe neden olan diğer deri sorunları isederi soyulmasıyla birlikte görülebilir.
Önem derecesi geniş ölçüde değişiklik gösteren birçok sorun derisoyulmasının nedeni olabileceğinden, vakit geçirmeden teşhis konulmasıönemlidir.
HANGİ SORUNLAR YÜZÜNDEN OLUŞUR?
Cilt tahrişi ve cildin zarar görmesi
Güneş altında veya kuru havada kalma
Sıcağa aşırı maruz kalma, özellikle cilt "nefes” alamadığı zaman
Alerjik reaksiyonlar
Enfeksiyonlar
Bağışıklık sistemi bozuklukları
Belli kanser türleri
DERİ SOYULMASINA NEDEN OLABİLECEKHASTALIKLAR
Ayak mantarı
Atopik dermatit (egzama)
Kontakt dermatit
Kutanöz T hücreli lenfoma
Cilt kuruluğu
Atlet kaşıntısı
Kawasaki hastalığı
Sedef hastalığı
Vücut mantarı
Kafa derisi mantarı
Kızıl
Seboreik dermatit
İlaçların yan etkileri
Staph enfeksiyonları
Stevens-Johnson sendromu
Güneş yanığı
Toksik şok sendromu
TIBBI TEDAVİ GEREKTİREN DURUMLAR
Deri soyulması, enfeksiyon veya daha ciddi bir hastalıktan kaynaklanabilen başkabelirtilerle birlikte görülüyorsa derhal tıbbi yardım alın:
Ateş
Açıklanamayan kilo kaybı
Sürekli yorgunluk
Kas veya eklem ağrısı
Genel olarak sağlığın kötüleştiği his
Diğer endişe verici belirtiler
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR
Cilt kuruluğu veya hafif güneş yanığı yüzünden meydana gelen deri soyulmasınınreçeteye tabi olmayan losyonlarla iyileşme ihtimali vardır ve genelde tıbbitedavi de gerektirmez. Deri soyulmasının nedenine dair herhangi bir endişeniz varsaveya sorun ciddiyse, reçeteye tabi olmayan losyonları veya evde tedaviyidenemeden önce doktora gitmenizde fayda var.
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