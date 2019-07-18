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Deri sektöründe büyük işbirliği start aldı

İzmir’de deri sektörünün iki güçlü yapısı Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ve İZBAŞ İzmir Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:13
Deri sektöründe büyük işbirliği start aldı

İzmir’de deri sektörünün iki güçlü yapısı Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ve İZBAŞ İzmir Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş., deri sektöründe büyük bir işbirliğine imza attı.



İZBAŞ İzmir Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. ile Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Ortak Yönetim Kurulu Toplantısı İZBAŞ’ta gerçekleştirildi. İki kurum bundan sonraki süreçte; fuarlar, URGE projesi, seminer ve eğitimler başta olmak üzere her konuda ortak hareket etme kararı aldı. Ege Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulunu İzmir Serbest Bölge’de İZBAŞ ve Ege Bölgesi Deri Sanayicileri Derneği olarak ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, İZBAŞ’ta son yıllarda yaşanan gelişme ve yatırımlar hakkında bilgi verdi.



"700 milyon doları bulursa şaşırmayacağız"


Eyüp Sevimli, “2016’da 208 milyon dolar olan ticaret hacmimiz, 2017’de yüzde 68 artış ile 351 milyon dolara yükseldi. 2018’de ise yüzde 40 artışla 500 milyon dolara yaklaştık. 2019’da yüzde 30 büyüyerek 650 milyon dolar ticaret hacmine ulaşmayı öngördük ancak bu rakam 700 milyon doları bulursa şaşırmayacağız" dedi. Bölgenin elektrik altyapısını 3.5 milyon dolarlık bir yatırımla tamamen yenilediklerini belirten İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sevimli, “Çift kaynaktan beslenen, SCADA sistemi ile bilgisayar denetiminde 24 saat aralıksız kontrol ve denetim sağlayabildiğimiz bir sistem kurduk. Yeni nesil enerji dağıtım sistemimiz ile Türkiye’deki serbest bölgeler içinde ilk olmaktan mutluyuz” dedi.



"Koku problemini kesin olarak çözdük”


Başkan Sevimli, “İZBAŞ İzmir Serbest Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi’nde 885 bin 500 dolarlık bir yatırımla, çift kademeli biyolojik arıtma sistemine ve difüzörlü havalandırmaya geçerek; komşu Villakent sakinleriyle sorun oluşturan koku problemini kesin olarak çözdük” diye konuştu. Eyüp Sevimli, özellikle çevre konularında aktif çalışmalar yürüten Villakent Elele Derneği Başkanı’nın “Mahalle sakinlerine huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunulmuştur” şeklindeki beyanatıyla, teşekkür edilen taraf olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.



“İZBAŞ ile aynı dili konuşuyoruz”


Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, İzmirli deri sanayicileri ve ihracatçılarının İzmir’e kazandırdığı İZBAŞ’ın deri sektöründe ihracat konularında aynı dili konuşabildikleri kurumların başında geldiğini, bu nedenle İZBAŞ Yönetim Kurulu ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını belirtti. İki kurumun özellikle deri sektörünün yaşadığı sorunlar ve çözümleri konusunda işbirliği yapmalarının önemine değinen Erkan Zandar, “Özellikle numune ithalatında yaşanan sıkıntılar, ithal edilen hammaddeler için istenilen ihracatçı kayıt belgesinin istenmemesi için yaptığımız görüşmelerde İZBAŞ ile ortak hareket ettik. İki kurum arasındaki işbirliğinin artarak sürmesi için birliğimizin önümüzdeki dönem Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu gerçekleştireceği Euro Shoes fuarı ve kasım ayında İTKİB’in organize edeceği Güney Kore Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonunda İZBAŞ’ta bulunan deri firmalarının daha yoğun katılımını bekliyoruz” diye konuştu.



"Görüşlerinizi bekliyoruz"


Ağustos ayında İngiltere’de İngiltere Ayakkabıcılar Birliği ile bir araya gelecekleri bilgisini veren Zandar, Türkiye’den İngiltere’ye deri ve deri mamulleri ihracatında Brexit süreci sonrasında sorun yaşanmaması için İZBAŞ Yönetim Kurulunun ve üyelerinin görüşlerini beklediklerini dile getirdi. Zandar, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak önümüzdeki dönemde organize etmeyi planladıkları eğitim programları ve seminerlerin bazılarını İZBAŞ’ta yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:13
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