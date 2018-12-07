0553 313 94 23

Dergilik'ten dakikada 370 içerik indirildi

Dergilik okuyucuları kasım ayında saniyede 6 yayın, dakikada ise 370 içerik indirdi

07 Aralık 2018 Cuma 11:41
Dergilik'ten dakikada 370 içerik indirildi

İSTANBUL (AA) - Dergilik okuyucuları kasım ayında saniyede 6 yayın, dakikada ise 370 içerik indirerek önemli bir rekora imza attı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Dergilik okuyucuları kasım ayında 16 milyondan fazla dergi ve gazete indirdi.

Türkiye'de öncü bir adımla dijital yayıncılığı başlatan Dergilik, kasımda en çok okunan yerli-yabancı gazete ve dergileri kullanıcılarla buluşturdu. Kasımda 15 milyon 188 bin dergi okunurken, 994 bin adet de gazete indirildi. Yıl başından bu yana Dergilik'ten toplam 70 milyon içerik okundu.

Dergilik sayesinde birçok dergi tirajı da 100 bin barajını aşma başarısı gösterdi. Geçen ay dergi ve gazete indirme sayısı önceki aya göre yüzde 77 artış gösterdi. Kasımda 600 bin kişi daha Dergilik uygulamasıyla tanıştı. Kasım itibarıyla ilk 11 ayda Dergilik uygulaması 9 milyon kez indirilmiş oldu. Aktif kullanıcı sayısı ise 2 milyonu geçti.


- Sadece platforma özel hazırlanmış içerikler de mevcut


Yayıncılık sektörüne yeni bir soluk getiren Dergilik’ten erişilebilen yayın sayısı her geçen gün artıyor. Yerel ve ulusal pek çok yayını tek bir platform üzerinden sunan Dergilik dünyanın en popüler yabancı dergilerin yanı sıra sadece platforma özel hazırlanmış içerikleri de raflarına taşıyor.

Binden fazla yabancı yayın, bin 500'den fazla dergi ve 100 gazete online olarak cep telefonu ve tabletlerden okunabilir hale geliyor. Tüm operatör müşterilerinin indirip keyifle kullanabileceği Dergilik uygulamasına dileyen aylık abone olabilirken, isteyenler dergileri tek tek de satın alabiliyor.

Türk insanına yeni bir okuma alışkanlığı kazandıran Dergilik'e sosyal medya hesaplarından da ulaşmak mümkün.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 11:41
  1. Dergilik
  2. Turkcell

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
    1. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
    2. Adana'daki tefeci operasyonu
    3. “Abdullah Gül birlikteliği sonlandırsa..
    4. Eski HDP Kars Milletvekili Mülkiye..
    5. Demirtaş'ın yargılandığı davalar..
    6. Rütbelerini teröristbaşı Gülen takmış!
    7. Döviz kurları
    8. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    9. Maxx Royal Cup Golf Turnuvası
    10. "Patent başvuru sayısı 60 bine ulaştı"
    11. İstanbul'da uyuşturucu operasyonları
    12. Fransa'da Sarı Yeleklilerin eylemleri
    13. ANALİZ - Alman otomotiv devleri..
    14. Uyuşturucu çetesinden akılalmaz..
    15. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı
    16. Teröristler kirli ilişkiyi itiraf..
    17. "Şampiyon Ahmet" engel tanımıyor
    18. Gönül verdiği kentin takımını yaşatmak..
    19. Peugeot SUV 3008'e dayanıklılık..
    20. Suudi Arabistan uzaya iki uydu gönderdi
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor

    Günün Karikatürü

    7 Aralık 2018
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."