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Dergilik ile Hadi 100 bin TL dağıtacak

Dergilik uygulamasına giren ilk 100 bin kullanıcı, Hadi için Joker hakkı kazanacak

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:22
Dergilik ile Hadi 100 bin TL dağıtacak

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in dijital bilgi ve eğlence platformu Hadi'nin bugünkü etabında, şimdiye kadar en yüksek ödül olan 100 bin TL dağıtılacak.

Turkcell tarafından yapılan açıklamaya göre, sunucusu, heyecanı ve para ödülü gerçek, Türkiye’nin ilk mobil yarışması Hadi, hem eğlence hem de kazanç sağlamaya devam ediyor.

Turkcell’in yerli iletişim ve yaşam platformu BiP iş birliği ile kazanma şansınızı katlayan yarışmanın bugünkü etabı Dergilik sponsorluğunda gerçekleşecek. Bu akşam, şimdiye kadarki en yüksek ödül olan 100 bin TL dağıtılacak.

- İlk 100 bin kişiye Dergilik'ten Joker

Yarışmacıların, Hadi’nin bugün 20.30'daki yayınında kullanılabileceği ve sadece ilk 100 bin kişinin yararlanabileceği Joker, Dergilik uygulamasından alınabilecek.

Joker hakkı olanlar, ilk 11 soruda yanlış yanıt verilmesi durumunda, yarışmaya devam etme şansı elde ediyor. Turkcell kullanıcıları ayrıca Dergilik uygulamasını ilk kez indirdiğinde 1 GB data paketi de kazanıyor.

Bilgi yarışması Hadi'de sunucu tarafından sorulan 12 soruya, 10 saniye içerisinde cevap verilmesi gerekiyor. 10 saniye içerisinde verilen cevap doğru ise bir sonraki soruya geçmeye hak kazanılıyor.

Yarışmanın sonunda, tüm soruları doğru cevaplayan yarışmacılar, yarışma öncesinde ilan edilen para ödülünü eşit olarak paylaşacak. Kazanılan para ödülleri, Turkcell’in güvenli ödeme platformu Paycell’in altyapısı sayesinde banka hesaplarına aktarılacak.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 13:22
  1. Dergilik
  2. Hadi

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