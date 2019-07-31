Dereyi mavi ve yeşile boyayan işletmeye 144 bin TL ceza

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesi Karaağaç Deresinin mavi ve yeşil tonlarda akması sonucu Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda rengin boya işletmesinden çıktığı tespit edilerek, söz konusu işletmeye 144 bin 394 TL idari para cezası uygulandı.

Kapaklı ilçesinden geçen Karaağaç Deresinin mavi ve yeşil tonlarda akması sonucu çevredeki vatandaşları tedirgin etti. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri gönderilerekdereden numune alındı. Numune alınmasının ardındanmavi ve yeşil tonlarda akıntının nedeni incelendi.Derede inceleme ve araştırma sonucunda mavi ve yeşil rengin nedeninin boya işletmesi olduğu belirlendi.

Konuyla İlgili TekirdağÇevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “30 Temmuz 2019 tarihinde akşam saatlerinde yerel ve ulusal haber sitelerinde İlimiz Çerkezköy İlçesinden geçen Karaağaç Deresinin ’Mavi ve Yeşil Renkli Aktığı, dereye tekstil ve kimya fabrikalarının atıklarının karıştığı’ yönünde haberler yer almıştır. Söz konusu haberler Müdürlüğümüzce ihbar olarak değerlendirilmiş Müdürlüğümüz teknik personelince en kısa sürede olayın yaşandığı Karaağaç Deresine intikal edilmiştir. Karaağaç Deresi boyunca yapılan incelemede Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesine ait yağmur suyu hatları kontrol edilmiş, yağmur suyu çıkış hattından Karaağaç Deresine mavi renkli atıksuyun verildiği ve bu nedenle derede renk değişiminin olduğu gözlemlenmiştir” denildi.

Kirlilik nedeni boya işletmesi

Açıklamanın devamında, “Söz konusu yağmur suyu kanalının takip edilerek incelenmesi sonucunda mavi renkli atıksuyunu yağmur hattına deşarj eden ve boya üretimi konusunda faaliyet gösteren bir işletmenin kirlilik kaynağı olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu işletmeye ait yağmur suyu kanalı ile Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesine ait yağmur suyu hattının Karaağaç Deresine çıkış noktasından atıksu numuneleri alınmış ve analiz edilmek üzere yetkilendirilmiş laboratuvara gönderilmiştir. Söz konusu işletmenin faaliyetinin durdurulmasına yönelik idari yaptırım kararı alınmış olup, alınan atıksu numunelerinin analiz sonuçlarına göre 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerine doğrultusunda ayrıca işlem yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

144 bin TL ceza

Karaağaç Deresinin mavi ve yeşil tonlarda akmasına neden olan işletmeye 144 bin 394 TL idari para cezası uygulandı.