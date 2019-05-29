Dereye uçan kamyondan kendi imkanlarıyla kurtuldu Trabzon’un Çaykara ilçesinde tomruk yüklü kamyon dereye düştü.

Trabzon’un Çaykara ilçesinde tomruk yüklü kamyon dereye düştü. Kazada araç sürücüsü kendi imkânlarıyla kamyondan çıkmayı başarırken ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgiye göre, ilçenin Köseli Mahallesi’nde meydana gelen kazada Engin K. yönetimindeki 61 DD 542 plakalı tomruk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki Solaklı Deresi’nedüştü. Kazada sürücü Engin K., kendi imkânlarıyla kamyondan çıkmayı başarırken daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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