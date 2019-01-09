Dereye düşen otomobilde ölen karı koca defnedildi

EDİRNE (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Mustafa Öner ve eşi Ayşe Öner'in cenazesi toprağa verildi.



Tekirdağ Cezaevi'nde tutuklu olan oğullarını ziyarete giderken geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitiren Mustafa (65) ve Ayşe Öner (67) için Uzunköprü Kiremitçisalih köyü mezarlığında cenaze namazı kılındı.

Namaz sonrası, karı kocanın cenazeleri yan yana defnedildi.

Kazada hayatını kaybeden diğer kişilerin ise Edirne'nin Uzunköprü ilçesi ile Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde dün otomobilin dereye devrilmesi sonucu, Erkan, Buğra Barış (18) ve Buğlem Arslan (4), Mustafa (65) ve Ayşe Öner (67) ile Pınar (24), Seyit Abdullah (4) ve Emir Umeyr Aldemir (4 aylık) hayatını kaybetmişti.



