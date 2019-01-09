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Dereye düşen otomobilde ölen Buğra Barış'ın sınıfında hüzünlü ders

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde dün otomobilin dereye yuvarlanması sonucu ailesi ve akrabalarıyla hayatını kaybeden 18 yaşındaki lise öğrencisinin sınıfında ders hüzünlü başladı

09 Ocak 2019 Çarşamba 10:33
Dereye düşen otomobilde ölen Buğra Barış'ın sınıfında hüzünlü ders

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde dün, otomobilin dereye yuvarlanması sonucu ailesi ve akrabalarıyla hayatını kaybeden 18 yaşındaki lise öğrencisinin sınıfında ders hüzünlü başladı.

Kazada hayatını kaybeden, Özel Uzunköprü Temel Final Lisesi 11-B sınıfında eğitim gören Buğra Barış Arslan'ın sınıf arkadaşları, arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Barış'ın sırasına çerçevelenmiş fotoğrafının yanına kırmızı-beyaz karanfiller koyan sınıf arkadaşları ve öğretmenleri, "Kalbimizdesin", "Seni Hiç Unutmayacağız", "Keşke Hiç Böyle Olmasaydı", "Buğra Seni Çok Özleyeceğiz" yazılı notlar bıraktı.

-Bazı öğrenciler gözyaşlarını tutamadı.

Okul Müdürü Umut Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Buğra Barış'ın vefatının tüm okulu yasa boğduğunu söyledi.

Öğrencisinin derslerinde başarılı olduğunu belirten Keskin, "Hayat dolu, arkadaş canlısı bir öğrenciydi. Tekvandocuydu, bu kaza ile birlikte hem iyi bir öğrencimizi hem de iyi bir sporcumuzu kaybettik. Çok üzgünüz." dedi.

Sınıf öğretmeni Remzi Meriç de Buğra'nın zamansız vefatının kendilerini derinden yaraladığını belirterek, "Çok sevdiğimiz kardeşimizdi. İyi bir tekvandocuydu aynı zamanda, iyi bir sporcuydu, hayat dolu bir arkadaşımızdı. Acımız büyük, kelimeler kifayetsiz. Tüm yakınlarına, arkadaşlarına baş sağlığı diliyorum." diye konuştu.

Sınıf arkadaşı Yeren Can da Buğra'yı kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını, trafik kazalarının çok can aldığını ve bu kazaların son bulmasını istediklerini kaydetti.

Sınıf arkadaşı Mehmet Burak Yavuz da Buğra ile 3 yıldır arkadaş olduğunu ve birlikte çok vakit geçirdiklerini belirterek, "Keşke böyle olmasaydı, bu kadar vakitsiz ayrılmasaydık. Kelimeler kifayetsiz. İlk duyduğumda buna inanamadım. Beden eğitimi öğretmeni olmayı çok istiyordu hayalleri yarıda kaldı." şeklinde konuştu.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde dün otomobilin dereye devrilmesi sonucu, Erkan, Buğra Barış (18) ve Buğlem Arslan (4), Mustafa (65), Ayşe (67) Öner ile Pınar (24), Seyit Abdullah (4) ve Emir Umeyr Aldemir (4 aylık) hayatını kaybetmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 10:33
  1. Tekirdağ
  2. Buğra Barış Arslan
  3. otomobil dereye yuvarlandı
  4. trafik kazası

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