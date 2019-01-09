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Dereye düşen otomobilde hayatını kaybeden baba ve çocukları toprağa verildi

09 Ocak 2019 Çarşamba 14:47
Dereye düşen otomobilde hayatını kaybeden baba ve çocukları toprağa verildi

EDİRNE (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, otomobilin dereye devrilmesi sonucu vefat eden baba ve çocukları toprağa verildi.

Tekirdağ Cezaevi'nde tutuklu olan akrabalarını ziyarete giderken geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybedenlerden Erkan (43), Buğra Barış (18) ve Buğlem Arslan'ın (4) cenazeleri, Uzunköprü ilçesinde Büyük Şehsuvarbey Camisi'nde Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Minibüs şoförü Erkan Arslan'ın eşi, Buğra Barış ve Buğlem Arslan'ın, annelerini de 4 gün önce kanser nedeniyle kaybettikleri ve toprağa verdikleri öğrenildi.

Bir ailenin tüm fertleri 4 gün arayla toprağa verildi.

Erkan Arslan'ın babası Hamdi Arslan, gazetecilere otomobilin fren yapması sonucu dereye düştüklerini öğrendiklerini ve çok üzgün olduğunu söyledi.

Kazada hayatlarını kaybeden Mustafa ve Ayşe Öner çifti, Uzunköprü ilçesine bağlı Kiremitçisalih köyünde sabah saatlerinde toprağa verilmişti.

-Olay

Erkan Arslan'ın kullandığı 22 UF 474 plakalı otomobil, dün Hayrabolu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ortaca Mahallesi'ndeki Ortaca Köprüsü'nden dereye yuvarlanmış, kazada sürücü Erkan, Buğra Barış ve Buğlem Arslan, Mustafa, Ayşe Öner ile Pınar, Seyit Abdullah ve Emir Umeyr Aldemir hayatını kaybetmişti.





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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 14:47
  1. Hayrabolu
  2. kaza
  3. trafik kazası

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