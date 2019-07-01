Dereye düşen kadın boğuldu Hakkari’nin Çukurca ilçesinde dereye düşen bir kadın hayatını kaybetti.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde dereye düşen bir kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Çukurca ilçesi Meşeli köyünde meydana geldi. 4 çocuk annesi 47 yaşındaki Hazan Sevinç isimli kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı dereye düştü. Köylüler tarafından kurtarılan kadın, kaldırıldığı Çukurca Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.