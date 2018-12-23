Dereye devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde dereye devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.23 Aralık 2018 Pazar 20:34
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Bayram Erkişi yönetimindeki 66 LA 472 plakalı şeker pancarı yüklü kamyon, Sorgun-Kadışehri karayolu Araplı beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak köprüden dereye devrildi. Sürücü Erkişi, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kamyonda sıkışan Erkişi'nin cesedi, itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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