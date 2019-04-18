Dereli-Şebinkarahisar yolunda heyelan Giresun’u İç Anadolu’ya bağlayan Dereli-Şebinkarahisar karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Giresun’u İç Anadolu’ya bağlayan Dereli-Şebinkarahisar karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolu 1-2saatlik çalışmaların ardındankontrollü olarak tekrar ulaşıma açıldı.

Edinilen bilgilere göre, Dereli -Şebinkarahisar karayolu üzerinde turiz merkezi Kuzalan-Mavigöl mevkiinde öğlen saatlerinde heyelan meydana geldi. Yolun yanındaki yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, yolu ulaşıma kapattı. Heyelanın ardından bölgeye ekipler ve iş makineleri sevk edildi. Bir süre kapalı kalan yol yapılan çalışmanın ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.