Derelerden tutup, yol kenarında satıyorlar

Ağrı’nın Patnos ilçesi Değirmendüzü köyündeki çocuklar, derelerden binbir emekle tuttukları balıkları yoldan geçen arabalara satıp harçlıklarını kazanıyor.

Ağrı’nın Patnos ilçesine bağlı Değirmendüzü köyünde yaşları 10-12 arası değişen çocuklar sabah erkenden kalkıp, köyünün içinden geçen dereden tuttukları balıkları akşama kadar, Ağrı-Van yolu üzerinden geçen arabalara satmaya çalışıyor. Nizami bir şekilde ipe dizdikleri balıkları şoförlere gösterip ilgilerini çekmeye çalışan çocuklar, balıkları satıp harçlıklarını çıkarmaya çalışıyor.

Yol kenarında tuttuğu balıkları satmaya çalışan çocuklardan Yunus Yiğit, öğrenci olduğunu ve tuttuğu balıkları satarak okul ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi. Akşama kadar 4-5 kilo sattıklarını söyleyen Yiğit, her ipin yaklaşık iki metre uzunluğunda olduğunu ve bu şekilde balıkların daha çok ilgi çektiğini ifade etti. Özellikle doğal beslenmeyi seven insanların daha çok talep ettiğini ifade eden Yiğit, “Her gün ya da her sabah dereye gidip balık tutuyoruz. Ne kadar tutmuşsam o gün öğleden sonra ipe dizerek yol kenarına getiriyoruz. Arabalardan geçen insanlara satmaya çalışıyorum. Her bir ipte 14-15 balık bulunuyor. Her gün 4-5 kilo balık satabiliyoruz. Bu balıkları satıp harçlıklarımızı çıkarıyoruz. Ben okula gidiyorum. Okul harçlığımı da çıkarmak için balık satıyorum. Bu yıl 8. Sınıfa gideceğim. Her bir ipi de 8 ila 10 lira arasında satıyoruz. Bu balıkları doğal beslenmeyi seven insanlar görünce bizden hemen alıyorlar.” Şeklinde konuştu.